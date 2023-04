Elon Musk paga personalmente la cuota de suscripción en Twitter de varias celebridades

El director general de la red social Twitter, Elon Musk, pagó este jueves la cuota de suscripción de varias personas famosas.

"Solo Shatner, LeBron y King", afirmó Musk en un comentario. Se estaba refiriendo al escritor Stephen King, al jugador de baloncesto estadounidense LeBron James y al actor canadiense William Shatner.

"Mi cuenta de Twitter dice que me he suscrito a Twitter Blue [marca de verificación azul]. No. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No", tuiteó King el mismo día. "De nada, namasté", le respondió Musk. Anteriormente, el escritor expresó su descontento con la exigencia de Twitter de pagar 20 dólares cada mes para la marca azul.

El jueves, Twitter empezó a eliminar las marcas de verificación de usuarios que no han pagado la cuota de suscripción. En la lista de cuentas que perdieron marcas azules figuran las del papa Francisco; el cofundador de Microsoft, Bill Gates; el expresidente de EE.UU., Donald Trump; el fundador de Twitter, Jack Dorsey, y la de la celebridad Kim Kardashian.