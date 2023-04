Detienen a un hombre con uniforme de colegiala en escuela femenina de Perú

Un hombre vestido con el uniforme escolar femenino de un colegio para niñas y adolescentes fue detenido a las afueras del baño de la institución educativa por las autoridades en la región de Junín, en el centro de Perú.

En las redes sociales se hicieron virales las fotos y videos del momento de la aprehensión de Walter César Solís Calero, de 42 años, quien tenía puesta una camisa blanca acompañada del uniforme escolar, un abrigo rosado, sombrero, guantes, medias oscuras hasta la rodilla, zapatos y una mochila. Además, su cabello estaba trenzado y portaba una mascarilla.

La Policía Nacional de Perú (PNP) informó que Solís Calero se encontraba en el interior de la Institución Educativa Rosa de América, en el distrito El Tambo, ubicado en la ciudad de Huancayo, capital Junín.

#Junín 📹 | Vestido como una estudiante mujer y con trenzas postizas, fue intervenido un varón al interior de la IE Rosa de América. Este sujeto estaría inmerso en el delito contra la libertad sexual-actos contra el pudor de menores en grado de tentativa. pic.twitter.com/fQCe7p09Lw — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 20, 2023

Por su parte, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Huancayo abrió una "investigación preliminar" contra Solís Calero por el presunto "delito contra la libertad sexual-tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos (grado de tentativa), en agravio de menores de un colegio".

Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó en su cuenta de Twitter que, tras conocer la denuncia, un equipo del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como Aurora, "participa de diligencias preliminares en Comisaría El Tambo" e identificará a las víctimas "para atención integral".

¿Cómo se hizo el hallazgo?

El director del plantel educativo, Ronald Vílchez, relató que a las 7:35 de la mañana la subdirectora se encontraba verificando que todas las alumnas estuvieran en sus aulas, según Huanca York Times.

Cuando pasó por el sanitario, vio que había una estudiante, por lo que le pidió que se dirigiera a su salón. En ese instante se dio cuenta de que se trataba de un hombre vestido con el atuendo de colegiala y que tenía un teléfono móvil en sus manos.

La subdirectora le avisó al personal docente y administrativo, que retuvo a Solís Calero hasta que llegaran las autoridades, refiere RPP.

Según afirmó Vílchez, en el celular del sujeto se encontraron imágenes donde portaba el uniforme femenino de otras instituciones escolares, recoge TV Perú.

En uno de los videos se observa que, mientras era llevado a la patrulla por los uniformados, un grupo de personas le gritaba y lo golpeaba.

Un depredador de 42 años identificado como César Walter Solís Calero, fue detenido por la Policía de Perú vestido de niña con uniforme en el baño de un colegio de mujeres en Huancayo pic.twitter.com/GYuCjPMGzw — César Moreno (@CesarMorenoH) April 20, 2023

En unas cortas declaraciones a Huanca York Times, el detenido, que al parecer no tiene antecedentes penales, dijo que no se arrepentía porque no había hecho nada. "Solo quería tomar fotos, nada más", aseveró.