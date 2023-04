VIDEO: El accidente mortal de un camión cisterna provoca un enorme incendio y el cierre de un puente en EE.UU.

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas como consecuencia de un accidente en el que se ha visto involucrado un camión cisterna lleno de combustible, que ha volcado, en el puente Gold Star, en la ciudad de Groton (Connecticut, EE.UU.). El camión cisterna se volcó alrededor de las 11:30 a.m. (hora local), han precisado desde la Policía.

Múltiples equipos de emergencia han llegado al lugar del accidente, tratando de apagar el enorme incendio que se ha originado. Según las autoridades, el fuego se ha extendido a los edificios que hay debajo del puente.

El alcalde del condado de New London, Michael Passero, ha confirmado a los medios locales que el conductor del camión cisterna ha fallecido en el lugar del siniestro. Mientras, dos pasajeros de otro automóvil involucrado en el accidente han sido trasladados al hospital con heridas no especificadas. Sus identidades aún no han sido reveladas.

Los carriles de la autopista I-95 que van dirección norte, y pasan por el puente, ya se han reabierto, pero los carriles que van hacia el sur, donde aún están luchando contra el fuego, a la hora de redactar esta nota permanecen cerrados desde las 12:50 p.m. (hora local) de este viernes.