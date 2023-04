Benicio del Toro dice que le pidieron cambiar el nombre al inicio de su carrera

El actor puertorriqueño Benicio del Toro acudió a Madrid para participar en la previa de la X gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en la que le entregarán el Platino de Honor este sábado, recoge RTVE. Durante la multitudinaria rueda de prensa, celebrada el viernes, confesó que, en sus inicios, la industria cinematográfica estadounidense tenía dudas sobre su nombre.

"Yo empiezo mi carrera y me piden que me cambie el nombre, entre otras cosas, a lo cual siempre me negué. En Hollywood la mayoría de los cuentos, de las historias, no están diseñadas para las minorías", manifestó. También recordó que tenía un amigo que le preguntó que si no le molestaba que le encasillaran como latino. "Me lo tomé muy en serio y decidí que si iba a interpretar estereotipos, lo iba a hacer buscando la humanidad, la complejidad de los personajes. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con grandes directores, escritores y productores que respondieron a "mi llanto" de poder dotar de dimensión a esos personajes", comentó el intérprete.

El actor, ganador de un Oscar por su interpretación en 'Traffic', también tuvo unas palabras para los anteriormente galardonados. "Me siento muy honrado de seguir los pasos de los ganadores anteriores, como Antonio Banderas, Edward James Olmos, Ricardo Darín o Carmen Maura", declaró.

Rememorando el rodaje de la cinta española 'Huevos de oro' de 1993, el intérprete también mencionó los recelos de sus allegados. "Recuerdo pasarla muy bien con uno de mis actores favoritos, Javier Bardem", comentó y tras la anécdota habló de su familia. "A mi viejo le encantaba la película. Cuando uno empieza como actor, la familia no suele estar de acuerdo, y la mía no estaba muy contenta, pero, al salir esa película, mi viejo estaba relajado, tal vez porque la hice en español", confesó.