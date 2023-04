La Cruz Roja anima a no cometer crímenes de guerra en línea

La organización espera que su evento, 'Play by the Rules' (Juega según las Reglas), eduque a los jugadores de videojuegos sobre los estatutos de la guerra real.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se ha asociado con un grupo de blogueros de la plataforma Twitch para animar a los jugadores de videojuegos de disparos a no cometer crímenes de guerra en sus partidas.

El CICR espera que su evento, 'Play by the Rules' (Juega según las Reglas), eduque a los jugadores sobre los estatutos de la guerra real. Como parte de esta iniciativa, en el canal oficial de Twitch del CICR los blogueros han jugado a una serie de juegos, incluyendo 'PUBG Battlegrounds', 'Fortnite', 'Call of Duty: Warzone', 'Rainbow 6 Siege' y 'Escape From Tarkov', mientras se adherían a las reglas internacionales establecidas a la guerra.

Las reglas incluyen no disparar a enemigos incapacitados, no atacar a personajes civiles y no apuntar a edificios civiles, así como usar de manera obligatoria botiquines médicos para curar a los heridos sin importar el bando al que pertenecen.

Además del evento, el Comité creó su propio modo de juego en 'Fortnite', diseñado para transmitir las reglas de la guerra en el contexto del juego competitivo.

"Cada día, la gente juega desde su sofá a juegos ambientados en zonas de conflicto. Pero ahora mismo, los conflictos armados están más extendidos que nunca y para las personas que sufren sus efectos ese conflicto no es un juego", indica el CICR.

"Por eso, te retamos a que juegues a los videojuegos de disparos siguiendo las verdaderas reglas de la guerra, para demostrar a todo el mundo que incluso las guerras tienen reglas, reglas que protegen a la humanidad en los campos de batalla en la vida real", resalta.