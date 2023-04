Miles de suecos se manifiestan contra la membresía del país en la OTAN

Entre 2.000 y 2.500 personas con carteles en los que se podía leer "No a la OTAN" han marchado por el centro de Gotemburgo.

Miles de residentes de la ciudad de Gotemburgo, situada en la costa oeste de Suecia, han participado este sábado en una manifestación contra la membresía del país en la OTAN.

🇸🇪 - Dans la ville de Göteborg en Suède, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'adhésion du pays à l'OTAN. Ceci est rapporté par le journal local Göteborgs-Posten.📝 Selon la publication, la police estime le nombre de manifestations à… pic.twitter.com/G6vvuzWKtO — نFLEUR ن (@THEFLOWER008) April 22, 2023

La multitud, con carteles y pancartas en los que se podía leer "No a la OTAN' y "Stop Aurora 23", en referencia a los ejercicios militares en curso con la participación de países de la OTAN, han marchado por el centro de la ciudad, bloqueando el transporte público en varios lugares y coreando: "Ni un solo soldado, ni un solo rifle, ni una sola corona para el Ejército de la OTAN".

Göteborg se manifiesta contra la entrada en la OTAN. Los comunistas contra la guerra imperialista. Paz entre pueblos, guerra entre clases! 💪🏽 pic.twitter.com/hodtTVqxcC — Enrico (@BerlinguerTw) April 22, 2023

"No queremos en absoluto ser parte de esta guerra de grandes potencias, en la que están involucrados EE.UU., China y Rusia, y en la que desempeñaremos el papel de vasallos en los juegos de la gran política", cita el diario Göteborgs-Posten al referirse a uno de los manifestantes. "Estamos aquí porque queremos mantener una política de no alineamiento. [...] La guerra no trae protección, es solo la muerte de soldados y civiles", ha afirmado Gunnel Berge, miembro del comité organizador del evento.

Migliaia di residenti della città di Göteborg, sulla costa occidentale della Svezia, hanno preso parte sabato a una manifestazione contro l'adesione del paese alla NATO pic.twitter.com/3UMhwRuP6k — Wbfe3🍊🚜 (@ravel80262268) April 22, 2023

De acuerdo con los datos de la Policía de la ciudad, en la manifestación —que ha transcurrido de forma pacífica y sin incidentes— han participado entre 2.000 y 2.500 personas.