Destruyen en Europa miles de latas del "champán de las cervezas" por exigencia de productores franceses

El champán suele considerarse una lujosa bebida que se toma en ocasiones especiales y celebraciones, por lo que equipararlo con la cerveza, una de las bebidas más populares del mundo, es algo para muchos inadmisible, o al menos así lo consideró la principal asociación de productores de este vino espumoso francés, el Comité Champagne.

Desde finales de la década de 1960, la cerveza estadounidense Miller High Life se ha promocionado a sí misma como "el champán de las cervezas", un eslogan que le costó que la Administración de Aduanas de Bélgica incautara y destruyera un lote de 2.352 latas que tenían como destino Alemania, informa AP.

Según informó el viernes un vocero del organismo belga, el cargamento fue decomisado en el puerto de Amberes en febrero a petición del Comité Champagne, que argumentó que la publicidad de la cerveza infringe las leyes de denominación de origen, que prohíben usar el término champán en bebidas que no sean vino espumoso producido en la región francesa de Champagne, en el norte de Francia.

Puesto que bajo la legislación de la Unión Europea cualquier producto que infrinja los términos de la denominación de origen son considerados como falsificaciones, las autoridades belgas procedieron con la destrucción de las cervezas.

La empresa propietaria de Miller High Life, Molson Coors Beverage, no exporta esta cerveza a territorio europeo, por lo que el lote iba dirigido a un comprador particular, quien "fue informado" sobre la destrucción "y no impugnó la decisión", señaló el Comité Champagne.