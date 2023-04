Lula revela sus condiciones para visitar Rusia o Ucrania

Este sábado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha pronunciado a favor de crear un grupo de Estados que ayuden a Rusia y Ucrania a encontrar una solución al conflicto.

El mandatario aseguró que su país "quiere encontrar la forma de establecer la paz", haciendo hincapié en que siempre "es mejor encontrar una salida en la mesa de negociaciones que una salida en el campo de batalla".

Para ello, es necesario "constituir un grupo de países que se sienten en la mesa para discutir la paz en Ucrania", sostuvo Lula durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, celebrada en Portugal.

"La guerra solo destruye, no construye nada", subrayó el presidente en sus declaraciones, asegurando que no piensa ir "ni a Rusia ni a Ucrania" hasta que se den al menos algunos pasos hacia el cese de las hostilidades. Al mismo tiempo, Lula volvió a criticar la implicación de Occidente en el conflicto ucraniano, explicando que rechazó la solicitud del canciller alemán, Olaf Scholz, de suministrar proyectiles porque, "si el misil mataba a alguien", Brasil automáticamente se convertiría en un cómplice. "Si no haces la paz, contribuyes a la guerra", aseveró.

"Rusia cometió un error. Todos pensamos que Rusia cometió un error", reconoció el mandatario, haciendo referencia a que Moscú no debería haber iniciado su operación militar en Ucrania. Sin embargo, reiteró que "Brasil no quiere elegir un bando". "Quiere un grupo de países con quienes hablar", concluyó.

"No quiero complacer a nadie"

Sus palabras tuvieron lugar la misma semana en que Washington manifestó su indignación por la postura de Brasilia sobre el conflicto entre Moscú y Kiev, así como sobre el rol de Occidente en su desarrollo.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, acusó este lunes al Gobierno del país latinoamericano de "repetir como un loro la propaganda rusa y china" después de que Lula afirmara durante su visita a China que las autoridades estadounidenses y europeas deben dejar de fomentar el conflicto en Ucrania.

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó al día siguiente que en Washington se sintieron "impactados" por "ese tono en la conferencia de prensa del canciller [de Brasil], que no fue un tono de neutralidad, al sugerir que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad por la guerra".

Sin embargo, el presidente de Brasil aseguró desde Lisboa que no pretende "complacer a nadie" con sus puntos de vista sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania. "Quiero encontrar una tercera alternativa [para solucionar el conflicto], que es la construcción de la paz", indicó.