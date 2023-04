El embajador de China en Francia cuestiona la soberanía de los países exsoviéticos

"Los países de la antigua Unión Soviética no tienen un estatus, cómo decirlo..., efectivo en el derecho internacional porque no existe un acuerdo internacional para concretar su estatus como país soberano", señaló Lu Shaye.

El embajador de China en Francia, Lu Shaye, ha puesto en duda la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania, y recordó que inicialmente la península de Crimea ni siquiera pertenecía a ese país.

Cuando el periodista Darius Rochebin le preguntó si considera que la península forma parte de Ucrania, haciendo referencia a las reclamaciones de Kiev sobre este territorio que se unió a Rusia en 2014 mediante un referéndum, Lu respondió: "Depende de cómo perciba este problema".

"Crimea originalmente era parte de Rusia, ¿verdad? Fue [el líder soviético Nikita] Jruschov quien entregó Crimea a Ucrania en la era de la Unión Soviética", recordó el embajador. "Pero según el derecho internacional, ya sabe, es Ucrania", insistió el periodista.

"En el derecho internacional, estos países de la antigua Unión Soviética no tienen estatus, cómo decirlo..., efectivo en el derecho internacional, porque no existe un acuerdo internacional para concretar su estatus como países soberanos", respondió Lu, agregando que, en su opinión, ahora lo más importante es detener el conflicto entre Moscú y Kiev y no hablar sobre el estatus de Crimea.

"Ahora no debemos discutir sobre este tipo de problema. Ahora lo más urgente es parar, cesar el fuego", comunicó, señalando que, si la integridad territorial es un asunto relevante desde punto de vista de Kiev, entonces también hay que tener en cuenta la complejidad histórica. "Si tienen algún problema, pueden hablarlo juntos", concluyó.

El 18 de marzo de 2014 se firmó en Moscú un tratado sobre la reunificación de Crimea con Rusia, que entró en vigor el 21 de marzo de ese mismo año tras ser ratificado por la Asamblea Federal rusa.

La reincorporación de Crimea se hizo realidad tras un referéndum popular en el que el 96,77 % de los votantes se expresaron a favor de la reintegración.