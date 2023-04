"Países fronterizos fueron inundados con armas": Seymour Hersh sobre el 'mercado negro' del equipo militar suministrado a Ucrania

Occidente sabe que las armas suministradas al Ejército ucraniano se están filtrando al mercado negro, pero los medios de comunicación guardan silencio al respecto, reveló el reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh.

En una nueva entrevista Afshin Rattanzi, presentador del programa 'Going Underground' de RT, el ganador del premio Pulitzer indicó que, en una fase temprana de la operación militar rusa, algunos países europeos se vieron "inundados" de armas suministradas por EE.UU. a Ucrania.

"No he escrito sobre este mercado oscuro o negro, no sé cómo lo llaman, pero sí que he oído hablar de él. En una fase temprana [del conflicto], Polonia, Rumanía y otros países fronterizos se vieron inundados de armas suministradas por nosotros a Ucrania para la guerra", declaró Hersh. "En otras palabras, varios comandantes, no sé en qué nivel, a menudo no generales sino coroneles y otros, recibían cargamentos de armas y las revendían personalmente o las enviaban al mercado negro", agregó.

Según Hersh, la preocupación por la reventa, incluso de sistemas portátiles de defensa antiaérea capaces de derribar aviones a gran altura, no surgió en Occidente hasta meses después del inicio de las hostilidades. "Había una gran preocupación sobre esto. Hace unos seis meses, tal vez antes, la CBS publicó una historia que luego tuvo que ser retractada", reveló el periodista.

La CIA reprendió a Zelenski

En Occidente no solo han surgido preocupaciones por el paradero de las armas suministradas a Ucrania. El gasto irregular de las colosales ayudas monetarias por parte de los altos funcionarios ucranianos también ha sido un tema de discusión entre Kiev y Washington.

Hersh resalta que el jefe de la CIA, William Burns, ha reprendido al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, por el hecho de que los funcionarios y generales ucranianos "se embolsan demasiado".

Según el periodista, los estadounidenses entregaron a Zelenski una lista de 35 personas implicadas en casos de corrupción. Diez de ellas ya habrían sido destituidas.

"El principal mensaje que querían transmitir a Zelenski era el siguiente: los funcionarios y generales [estadounidenses] se están enfadando mucho porque te embolsas demasiado, estás tomando una parte más grande para ti", comentó Hersh, destacando que la corrupción en el Gobierno ucraniano es "simplemente escandalosa".