Países bálticos y Ucrania critican las palabras de un embajador chino sobre el estatus de los exmiembros de la URSS

Lu Shaye declaró que estos países "no tienen estatus [...] efectivo en el derecho internacional, porque no existe un acuerdo internacional para concretar su estatus como países soberanos".

Representantes de varios países comentaron las palabras del embajador de China en Francia, Lu Shaye, quien puso en duda la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania. Según sus palabras, los exmiembros de la Unión Soviética "no tienen estatus" en el derecho internacional.

Al respecto, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia afirmó que su nación expresa su "plena solidaridad" con los países en cuestión, recoge Reuters. "Sobre Ucrania específicamente, fue reconocida internacionalmente dentro de [sus] fronteras, incluyendo Crimea, en 1991 por toda la comunidad internacional, incluida China", dijo. En su opinión, China tiene que aclarar si las palabras del embajador reflejan la postura oficial del Gobierno.

Mientras tanto, los tres países bálticos que anteriormente formaban parte de la URSS, expresaron su indignación por las palabras de Lu Shaye. De esta manera, el ministro de Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics, calificó el comentario de "inaceptable". "Esperamos una explicación de la parte china y refutación completa de esta declaración", indicó.

Según Margus Tsahkna, ministro de Exteriores de Estonia, las palabras del diplomático chino son falsas y una "mala interpretación de historia". "Los Estados bálticos bajo la ley internacional han sido soberanos desde 1918, pero estuvieron ocupados durante 50 años", escribió en su cuenta de Twitter.

"Si alguien todavía sigue preguntándose por qué los Estados bálticos no confían en China para 'negociar la paz en Ucrania', aquí está el embajador chino que sostiene que Crimea es rusa y las fronteras de nuestros países no tienen fundamento jurídico", dijo, a su vez, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis.

Por su parte, el embajador de Ucrania en Francia, Vadim Omelchenko, sostuvo que las palabras de Lu Shaye muestran "problemas evidentes en geografía" o "tales declaraciones no concuerdan con la postura de la capital [china] 'sobre esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania basándose en el derecho internacional y objetivos y principios de la Carta de la ONU'".

Declaración del embajador

Durante una entrevista, emitida este viernes, el diplomático fue preguntado sobre si la península de Crimea forma parte de Ucrania, haciendo referencia a las reclamaciones de Kiev sobre este territorio que se unió a Rusia en el 2014 mediante un referéndum. "Depende de cómo perciba este problema", respondió. "Crimea originalmente era parte de Rusia, ¿verdad? Fue [el líder soviético Nikita] Jruschov quien entregó Crimea a Ucrania en la era de la Unión Soviética", recordó Lu Shaye.

"En el derecho internacional, estos países de la antigua Unión Soviética no tienen estatus, cómo decirlo..., efectivo en el derecho internacional, porque no existe un acuerdo internacional para concretar su estatus como países soberanos", respondió Lu, agregando que, en su opinión, ahora lo más importante es detener el conflicto entre Moscú y Kiev y no hablar sobre el estatus de Crimea.