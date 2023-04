Elon Musk a Stephen King: "He donado 100 millones de dólares a Ucrania, ¿cuánto ha donado usted?"

Después de que el director general de Twitter, Elon Musk, pagara personalmente la cuota de suscripción de Stephen King —entre otras personalidades más— para que pudiera mantener la marca de verificación azul en su cuenta de esta red social, el escritor estadounidense, célebre por sus novelas de terror, ficción sobrenatural y misterio, sugirió a Musk destinar este dinero a causas caritativas, en particular a la ucraniana.

"Creo que el señor Musk debería dar [el dinero por] mi etiqueta azul a la caridad. Recomiendo la Fundación Prytula, que brinda servicios de salvamento en Ucrania. [La cuota de suscripción] solo cuesta ocho dólares, así que tal vez el señor Musk podría agregar un poco más", ha publicado King en su cuenta de Twitter.

En respuesta, el director de Twitter ha indicado que ya ha donado "100 millones a Ucrania". "¿Cuánto ha donado usted?", preguntó al respecto.

En octubre del 2022, Elon Musk, quien también es el director general de Tesla y SpaceX, aseguró que continuaría financiando terminales Starlink en Ucrania un día después de declarar que la compañía no puede seguir pagando el proyecto. "A pesar de que Starlink sigue perdiendo dinero y otras compañías están recibiendo miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al Gobierno de Ucrania de forma gratuita", escribió el magnate.

Fundación Prytula

Con respecto a la Fundación Prytula (Serhiy Prytula Charity Foundation, en inglés), a la que King recomendó donar dinero, se creó en 2020 y está encabezada, hasta el día de hoy, por el presentador de televisión y voluntario ucraniano Serguéi Prytula, que ya se ha visto involucrado en varios escándalos relacionados con la compra del equipamiento y armas para el Ejército ucraniano.

Así, en otoño del 2022, Prytula fue acusado por políticos ucranianos de inflar hasta 3,5 veces el precio de los vehículos blindados de transporte de personal que tenía planeado comprar en el Reino Unido con el dinero donado.

Además, Prytula se puso en evidencia cuando su fundación publicó un video con drones Bayraktar para demostrar que el dinero donado al organismo fue gastado para los propósitos que se habían anunciado. No obstante, resultó que en estas imágenes aparecieron otros drones, que no fueron comprados con el dinero recolectado por la fundación. Prytula tuvo que disculparse y prometer que su sistema de verificación no volvería a fallar.