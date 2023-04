"Soy el 'Fuhrer', soy el rey": así se refería a sí mismo Boris Johnson, según un libro

'Johnson at 10' documenta el caos y la caída de la Administración del ex primer ministro británico.

Boris Johnson se refirió a sí mismo como "el 'Fuhrer'" y "el rey" mientras criticaba duramente a su ex asesor jefe, Dominic Cummings, según reveló el libro 'Johnson at 10', que documenta el caos y la caída de la Administración del ex primer ministro británico. Así lo informó el periódico The Times que ha publicado los extractos de la obra.

En varios pasajes del libro, escrito por Anthony Seldon y Raymond Newell, el parlamentario británico Michael Gove relata una dramática pelea entre Johnson y Cummings, poco después de las elecciones generales de 2019 en las que los conservadores obtuvieron una mayoría de 80 escaños en el Parlamento.

Según Gove, Johnson se sentía como si estuviera siendo controlado, "ya no quería ser tratado como un tempestuoso pura sangre, con un fuerte látigo y brida para mantenerlo en orden", ya que Cummings intentaba gestionar qué temas llamarían o no la atención del primer ministro.

Según Gove, Cummings podía ser "insultante y grosero". "Algunos días el primer ministro podía reírse de ello, pero otros no", cuenta. Esto habría provocado un arrebato de Johnson en su intento de recuperar el control: "Se supone que yo tengo el control. Soy el 'Fuhrer'. Soy el rey que toma las decisiones".

Además, el libro afirma que Johnson describía a su entonces prometida, Carrie, como "loca y desquiciada", ya que la utilizaba como excusa para evitar enfrentamientos.

Por su parte, un portavoz de Johnson declaró que las revelaciones son "las habituales tonterías malévolas y sexistas" de los enemigos del ex primer ministro.