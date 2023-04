Hallan un dron estrellado en la provincia de Moscú

Las fuerzas de seguridad rusas han informado del hallazgo de un dron en un bosque cercano a una zona residencial rural en la provincia de Moscú, informa TASS.



En un inicio, una fuente declaró a la agencia el vehículo aéreo no tripulado, encontrado en el distrito de Bogorodski, no lejos de la localidad de Zaria, "estaba lleno de explosivos". Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Emergencias de Rusia anunció que el aparato no llevaba ningún material explosivo.



Hasta el momento se desconoce el origen del dron y la trayectoria de vuelo que tenía.