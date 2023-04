"Superan a sus análogos": El Ejército turco recibe tanques Altay para iniciar su prueba

Las primeras unidades del tanque de producción nacional de tercera generación Altay fueron finalmente entregadas este domingo a las Fuerzas Armadas de Turquía para realizar pruebas de campo, recoge la agencia de noticias Anadolu.

La ceremonia de entrega contó con la presencia del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, quien aseguró que las características del nuevo carro de combate "superan a las de sus análogos en el mundo" y dijo que la producción en serie comenzará "inmediatamente" después de finalizar las pruebas.

Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık. İşte yeni nesil Altay tankımız... 🇹🇷 pic.twitter.com/HFDsLyrKaA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2023

El tanque está dotado de un cañón de ánima lisa de 120 mm y cuenta con una elevada capacidad de supervivencia, que incluye un blindaje más pesado y un sistema de protección activa desarrollado por la empresa local Aselsan.

Además, cuenta con un telémetro láser y un sistema de estabilización de imagen más sensible, que facilita la detección de objetivos a larga distancia y los ataques de precisión. También incorpora un sistema de control de fuego que permitirá disparar a sus objetivos con un alto porcentaje de aciertos mientras se encuentra en movimiento o está detenido.

10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahip yeni Altay tankımız, inşallah coğrafyamızda Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacak. pic.twitter.com/q3ba8bAEVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2023

Las primeras entregas de tanques se realizaron con grupos motopropulsores surcoreanos, y el resto estará equipado con sistemas de impulsión de 1500 HP provisto por un nuevo grupo motopropulsor BATU, comunicó el presidente de la Agencia de Industria de Defensa turca, Ismail Demir.

El programa ha sufrido retrasos debido a la falta de acceso a componentes importantes como el motor y la transmisión. Sobre estas dificultades también se refirió el mandatario tachando de "sabotaje" los embargos "secretos y abiertos" de las piezas.

Yüksek yerlilik oranıyla, ileri teknolojisiyle, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle yeni Altay tankımızı bugün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/SI9YJOAryJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2023

"A pesar de todos los ataques de los que fuimos objeto, no nos dimos por vencidos, no nos rendimos, no retrocedimos. En lugar de contentarnos con el existente, trabajamos duro para producir uno mejor, más moderno, dotado de la tecnología del mañana, no de hoy", aseveró.