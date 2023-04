Lavrov en la ONU: "Nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció este lunes en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU presidida por el canciller ruso que Occidente está creando "clubes de los elegidos, pasando por alto las Naciones Unidas".

"Para justificar ideológicamente la política de socavar el multilateralismo, se introduce el tema de la unidad de las democracias frente a la autocracia", declaró, refiriéndose a la Cumbre por la Democracia organizada por EE.UU. Según el jefe de la diplomacia rusa, Occidente quiere imponer "conceptos y soluciones no consensuados".

"Llamemos a las cosas por su nombre: nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad", subrayó.

Asimismo, el ministro señaló que actualmente tanto la ONU como los requisitos de su Carta suponen una amenaza para las ambiciones globales de EE.UU. En este contexto, indicó que "en un intento desesperado por afirmar su dominio castigando a los desobedientes, EE.UU. se ha dedicado a destruir la globalización, glorificada durante mucho tiempo como el bien supremo de toda la humanidad".

"Washington y el resto de Occidente, subordinados a él, aplican sus 'reglas' siempre que necesitan justificar medidas ilegítimas contra quienes alinean sus políticas con el derecho internacional y se niegan a seguir los intereses egoístas de 'los 1.000 millones de oro'", agregó.

"Fuimos honestos sobre por qué y por quién luchamos"

Entre otras cosas, el canciller ruso destacó que no hay forma de que Kiev represente a los residentes de los territorios que no aceptaron los resultados del golpe de Estado de 2014. "Es obvio para cualquier observador imparcial que el régimen nazi de Kiev no puede considerarse en modo alguno como representante de los residentes de los territorios que se negaron a aceptar los resultados del sangriento golpe de Estado de febrero de 2014 y contra los que los golpistas iniciaron una guerra por ello", aseveró.

Además, Lavrov resaltó que la cuestión ucraniana no puede considerarse aislada de su contexto geopolítico. "Rusia explicó claramente los objetivos de la operación militar especial: eliminar las amenazas a nuestra seguridad planteadas durante años por las fuerzas de la OTAN directamente en nuestras fronteras y proteger a las personas que fueron privadas de sus derechos […] Fuimos honestos sobre por qué y por quién luchamos", concluyó.

Previamente esta jornada, Lavrov llegó a Nueva York, donde se encuentra la sede de la ONU, para participar en varias reuniones del Consejo de Seguridad del organismo internacional.

Este domingo, desde la Cancillería rusa denunciaron que las autoridades de EE.UU. no habían expedido a tiempo los visados de ingreso al país para los periodistas rusos que debían acompañar a Lavrov en su viaje a la sede de la ONU.

