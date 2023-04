Convocatoria de diplomáticos e indignación en la UE: declaraciones de un embajador chino provocan un escándalo

Las declaraciones del embajador de China en Francia, Lu Shaye, de que las antiguas repúblicas soviéticas "no tienen estatus" en el derecho internacional han provocado el descontento de los países europeos.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, tachó las palabras de Lu de "inaceptables". "La UE solo puede suponer que estas declaraciones no representan la política oficial de China", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, Borrell afirmó que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE discutirán en una reunión las palabras del embajador chino. "Hablando de sentir la amenaza, la declaración del embajador chino sobre la soberanía y sobre la existencia de los países que formaban parte de la Unión Soviética es algo que discutiremos en el marco de la cuestión de China", señaló.

En este contexto, la Cancillería de Estonia tiene previsto convocar al embajador chino en Tallin para pedirle aclaraciones sobre los comentarios en cuestión, comunicó a Delfi el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna. Mientras, la cartera de Exteriores de Letonia convocó al encargado de negocios interino de la Embajada china en Riga, informa BNS. A su vez, la Cancillería de Lituania tomó medidas similares, recogen medios locales.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia también convocó a Lu, informa Le Monde.

Anteriormente, los tres países bálticos que formaban parte de la URSS ya expresaron su indignación por las palabras de Lu Shaye. En concreto, Tsahkna calificó las declaraciones de falsas y una "mala interpretación de historia". "Los Estados bálticos bajo la ley internacional han sido soberanos desde 1918, pero estuvieron ocupados durante 50 años", escribió en su cuenta de Twitter.

"Si alguien todavía sigue preguntándose por qué los Estados bálticos no confían en China para 'negociar la paz en Ucrania', aquí está el embajador chino que sostiene que Crimea es rusa y las fronteras de nuestros países no tienen fundamento jurídico", expresó el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis.

Pekín respeta la soberanía de todos los países

En este sentido, la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, aseguró, al ser preguntada por TASS sobre las declaraciones del embajador, que Pekín respeta la soberanía de todos los países. "La posición de China siempre ha sido clara. China respeta la soberanía y la integridad territorial de todos los países y se adhiere a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", aseveró.

También indicó que "tras el colapso de la URSS, China fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con los respectivos países". "Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, China siempre se ha adherido al principio de respeto mutuo e igualdad de trato y ha desarrollado relaciones bilaterales de amistad y cooperación. China respeta el estatuto soberano de las repúblicas formadas tras la desintegración de la Unión Soviética", concluyó.

"Crimea originalmente era parte de Rusia"

Durante una entrevista con LCI, emitida el pasado viernes, el diplomático chino fue preguntado sobre si la península de Crimea forma parte de Ucrania, haciendo referencia a las reclamaciones de Kiev sobre este territorio que se unió a Rusia en el 2014 mediante un referéndum. "Depende de cómo perciba este problema", respondió. "Crimea originalmente era parte de Rusia, ¿verdad? Fue [el líder soviético Nikita] Jruschov quien entregó Crimea a Ucrania en la era de la Unión Soviética", recordó Lu Shaye.

"En el derecho internacional, estos países de la antigua Unión Soviética no tienen estatus, cómo decirlo..., efectivo en el derecho internacional, porque no existe un acuerdo internacional para concretar su estatus como países soberanos", afirmó Lu, agregando que, en su opinión, ahora lo más importante es detener el conflicto en Ucrania y no hablar sobre el estatus de Crimea.