Posibles candidatos a las presidenciales de EE.UU. inician giras internacionales en Asia

Los gobernadores republicanos del estado de Virginia, Glenn Youngkin, y de Florida, Ron DeSantis, han iniciado sendas giras internacionales en medio de los esfuerzos de EE.UU. por contrarrestar la influencia china, informa Bloomberg este lunes.

En una reunión durante la visita de Youngkin a Taiwán, la primera parada de su gira asiática programada entre el 24 y el 29 de abril, la líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, declaró que Virginia es bienvenida para establecer una oficina comercial en Taipéi y continuar fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales bilaterales, reporta la agencia CNA. Asimismo, manifestó que espera que Taipéi y Virginia fortalezcan la cooperación en los campos de la educación, la industria y la tecnología.

A pesar de que es visto como un candidato más fuerte que el expresidente Donald Trump, quien ya se postuló para recuperar la Casa Blanca en noviembre pasado, Youngkin aún no ha realizado ningún anuncio oficial, pero tampoco ha cerrado la posibilidad. "No soy un candidato, así que veremos si eso cambia y cuándo", dijo el político a The Wall Street Journal este lunes.

Por su parte, Ron DeSantis, quien también lidera una misión comercial internacional que incluye a Japón, Corea del Sur, Israel y Reino Unido, sostuvo una reunión este lunes con el primer ministro nipón, Fumio Kishida, y elogió las relaciones bilaterales, especialmente la idea de un "Japón fuerte", recoge Reuters.

El viaje, que tiene como objetivo analizar las formas en que el estado de Florida puede expandir sus asociaciones económicas, tiene lugar cuando DeSantis, además, buscar pulir su política exterior antes del anuncio oficial de su postulación a la presidencia, que se espera para finales de año. Se informa que se reunirá asimismo con el ministro de Exteriores japonés, Yoshimasa Hayashi.

EE.UU. busca frenar a China

Las visitas de los políticos republicanos se producen en un momento en que EE.UU. multiplica sus esfuerzos para frenar los movimientos de China en el área de la tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional. El pasado jueves, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, manifestó que la Administración de Joe Biden no se detendrá ante nada para proteger al país norteamericano contra las supuestas amenazas a la seguridad que plantea Pekín, incluso si las acciones que debe tomar dañan a la propia economía estadounidense.

"No dudaremos en defender nuestros intereses vitales. Aunque nuestras acciones específicas pueden tener impactos económicos,están motivadas únicamente por nuestras preocupaciones sobre nuestra seguridad y valores", remarcó Yellen.

Cabe recalcar que la semana pasada el Departamento de Comercio de EE.UU. incluyó en su 'lista negra' a cinco compañías chinas que se dedican a la distribución de semiconductores y componentes electrónicos por supuestamente intentar evadir los controles estadounidenses y comerciar con Rusia.