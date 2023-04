Nuevos videos muestran la indignación de Lula y sus ministros tras los ataques en Brasilia

Nuevas imágenes divulgadas sobre los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero en Brasilia muestran al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, indignado mientras observa los destrozos causados dentro del Palacio de Planalto, sede de la Presidencia.

En el video, que no tiene audio y que ha sido publicado por varios medios de comunicación, aparece Lula hablando con la comitiva que le acompaña y señalando los daños causados en la estancia en la que se encuentra.

La imagen forma parte de las cerca de 160 horas de grabación del circuito interno del palacio entregadas por el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la seguridad del presidente y del patrimonio de la República.

Vídeos mostram indignação de Lula e da cúpula do governo em visita ao Palácio do Planalto após ataque. https://t.co/gpDJjc8GUgpic.twitter.com/m1XnndD8dK — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) April 23, 2023

Entre las personas que se encuentran junto a Lula, se ve al general Marcos Gonçalves Dias, uno de los hombres de confianza del mandatario, y que la semana pasada renunció a su cargo después de unas polémicas imágenes que mostraron a miembros del GSI, y al propio Dias, circulando por el Palacio de Planalto entre los bolsonaristas.

Las cámaras también grabaron una discusión entre los ministros de Justicia, Flávio Dino; de Casa Civil, Rui Costa, y de Defensa, José Múcio.

Varios militares del GSI testificaron el pasado fin de semana ante la Policía y afirmaron que no llevaron a cabo detenciones durante los ataques porque la situación implicaba "riesgo de vida".

Además, está previsto que el miércoles el expresidente Jair Bolsonaro declare ante las autoridades policiales sobre su supuesta implicación en estos hechos violentos.

"Cada persona que participó en el golpe será juzgada, tendrá derecho a la presunción de inocencia que yo no tuve, pero no dejaremos de juzgar a cada golpista, porque en este país no hay lugar para nazis, fascistas y a quienes no les gusta la democracia", afirmó Lula la semana pasada.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!