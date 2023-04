Así es Barbadillo, la cárcel de Perú donde está Toledo junto a Fujimori y Castillo

El expresidente de Perú Alejandro Toledo ya fue recluido en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) del distrito de Ate, en la provincia de Lima, donde también están los exmandatarios Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

Toledo, quien fue extraditado desde EE.UU. hasta Perú para enfrentar los cargos en su contra por colusión, lavado de activos y tráfico de influencias durante su gobierno (2001-2006), se convirtió en el cuarto exjefe de Estado peruano que es privado de libertad en Barbadillo, tras la condena de 18 meses de prisión preventiva.

Desde 2007 allí reside Fujimori, quien estrenó el recinto penitenciario y consuma una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Entre julio de 2017 y abril de 2018 estuvo el exdignatario Ollanta Humala en prisión preventiva, por el supuesto pago de aportes irregulares en campaña electoral.

Imágenes de Alejandro Toledo llegando al penal de Barbadillo

Mientras que, desde diciembre del año pasado, Castillo también cumple prisión preventiva acusado de rebelión y conspiración, por su intento de disolver el Congreso de la República, y su presunta participación en una organización criminal como líder de una trama de corrupción en su gobierno.

De esta forma, Barbadillo se ha erigido en la única prisión del mundo que alberga a tres expresidentes. "Tenemos las condiciones para recibirlo, eso está fuera de dudas", declaró el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, al local Canal N, en referencia a Toledo.

Cómo es la cárcel de Barbadillo

Su construcción se anunció en la década de los 80, cuenta con aproximadamente 800 metros cuadrados de amplitud, está resguardado por veinte agentes policiales del INPE y, aunque en un momento fue pensada exclusivamente para Fujimori, autoridades han confirmado que los políticos no coinciden.

Llaque indicó previamente que tanto Fujimori como Castillo tienen permiso para salir entre dos y cuatro horas diarias. Cada celda tiene un jardín, una habitación con baño privado y una pequeña sala de visitas con tres sillas y una mesa.

Alejandro Toledo: hacemos un repaso por los expresidentes de la república recluidos en el penal de Barbadillo.

También cuenta con una huerta donde pueden cultivar algunas hortalizas. De hecho, según el canal América, el profesor cajamarquino siembra papas, camotes y maíz. Fujimori, algunas rosas.

Igualmente, la Diroes emplea enfermeras las 24 horas del día para garantizar la salud de los sentenciados.

Las condiciones de Toledo

Este lunes el abogado de Toledo, Roberto Su, declaró a medios locales a las afueras de Barbadillo que su representado no goza de "ninguna comodidad".

"El presidente Toledo me ha dicho que tiene una cama, un colchón, un juego de sábanas, pero no tiene ningún artefacto, ninguna comodidad, ni ninguna silla", manifestó Su.

Señaló que no pudo ver a Toledo porque una comisión médica le realizaba una evaluación. Una vez tenga los resultados, considerará si está en capacidad de asistir a la audiencia prevista para esta jornada, sobre uno de los casos que afronta.

El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, denunció que no le permiten ver al expresidente. "Lo dejé bastante mal", afirmó.

El abogado indicó que han solicitado al INPE que sus doctores realicen una junta médica para evaluar si Toledo tiene cáncer, en compañía de "médicos particulares que lo han tratado en el Perú".

No obstante, el jefe del Equipo Especial Lava Jato, fiscal Rafael Vela, aseguró a radio Exitosa que Toledo "tiene una salud estable", de acuerdo a la información que les brindaron los médicos que lo han revisado.

"El día de ayer tengo entendido que ha pasado por exhaustivos exámenes médicos (...). tengo entendido, porque no he sido informado aún de eso, que él ha tenido no solamente la examinación médica de la Policía, sino también de los médicos legistas en el Ministerio Público", dijo.