Exministros del gobierno de Alejandro Toledo protogonizan una pelea en Perú y las redes estallan

Dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Alejandro Toledo en Perú (2001-2006) protagonizaron una pelea en las afueras de Dirección de Aviación Policial (Diravpol), en Lima, lugar al que se acercaron para esperar la llegada del exmandatario tras ser extraditado de EE.UU. este fin de semana.

La riña se hizo viral en las redes sociales, donde distintos usuarios y medios de comunicación replicaron el video del altercado, en el que ambos comienzaron a proferirse insultos, hasta que uno de ellos intentó golpear con el puño cerrado la cara del otro.

Los protagonistas de la pelea, registrada el domingo, fueron el exvicepresidente de gobierno, David Waisman; y el exministro de Trabajo, Carlos Almerí. En la grabación se observa cuando ambos se acusan de algunas irregularidades que habrían cometido durante la administración de Toledo.

🏴🎯 David Waisman y Carlos Almerí son el primer par de nerviosos que han salido tras la llegada de Alejandro Toledo.Hubo insultos y un golpe.Vaya que así está de tiki tiki la gente, imaginen cuando el Cholo Sagrado empiece a hablar de verdad. pic.twitter.com/qBm5iOmC3c — El DARDO - Noticias (@vekace82_laley) April 24, 2023

"Yo voy a declarar, porque, cuando yo era ministro, tú me pedías todos los días puestos de trabajo para tu gente", dice Almerí y Waisman responde: "¿Qué? No seas desgraciado, mentiroso, eres un mentiroso de porquería, muerto de hambre, que me pediste trabajo a mí".

Luego Almerí vuelve a cargar contra su antiguo compañero de gobierno: "Te pusieron dos meses de ministro y te botaron por burro (...) pues eso debes decir en la televisión". Enseguida, Waisman estalla de ira y le lanza un puño intentando golpear el rostro de Almerí: "Concha e' tu madre, desgraciado de mierda, mentiroso, cobarde".

Reacciones

Tras el incidente, el medio local La República confirmó que Almerí denunció a Waisman por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de lesiones contra su persona.

Por su parte, Waisman informó al programa televisivo Punto Final que él también denunciaría a Almerí, a quien acuso de "mitómano" y de haber preparado con alevosía ese altercado, para "atentar" contra su vida y su salud, porque tuvo que internarse en una clínica luego del hecho que le habría provocado una alteración en las enzimas de su corazón.

🔴 #PuntoFinal | El exvicepresidente de Alejandro Toledo, David Waisman, declaró tras su pelea con Carlos Almerí que ha estado "6 horas en la clínica" debido a la alteración de las enzimas de su corazón."Todo ha sido preparado de antemano para atentar contra mi vida y mi salud" pic.twitter.com/zIdWEks5XK — PuntoFinalOficial (@PuntoFinalOf) April 24, 2023

Cobarde agresión de Carlos Almeri contra David Waisman. Innecesario reclamarle a una persona de 85 años. Lamentablemente, algunas personas y medios destacan el puñete que quiso dar Waisman. — Alfredo Canchanya (@alfredcanchanya) April 23, 2023

Tras el incidente, distintos usuarios en las redes sociales señalan que ahora los exfuncionarios del gobierno de Toledo están preocupados porque seguramente se conocerán a fondo las irregularidades cometidas en esa administración y, por eso, ahora salen entre ellos a señalarse.

Resumen de la llegada de Alejandro Toledo Manrique al Perú. David Waisman (Payasito Waisman 🤡) y Carlos Almerí (Lacayo de Toledo 🐀) afueras del DIPA. pic.twitter.com/Mqg8Bsuc6M — Yo soy huancaíno por algo (@yosoyhuancaino) April 23, 2023

Efecto Toledo: Se empiezan a soltar trapos de quienes participaron en el gobierno de Toledo... "tu me pediste" "tu me diste" "tu me dijiste"... hasta llegar a boxear... una vergüenza. David Waisman y Carlos Almerí pic.twitter.com/qQv1FAjXU8 — Denuncia Vecino (@DenunciaVecino1) April 23, 2023

Algunos usuarios acusan como responsable de la pelea a Almerí, por provocar la reacción de Waisman, cuando además se encontraba con personas que lo defendían.

Sin embargo, otros acusaron al exvicepresidente de haber sido a lo largo de su carrera política un "mentiroso" y consideraron que, a su edad y por su hipertensión, no debió involucrarse en el altercado.

Toledo, quien enfrentará a la justicia de ese país por presuntos delitos de corrupción durante su gobierno, fue ingresado al penal de Barbadillo el fin de semana, donde cumplirá una orden de prisión preventiva de 18 meses, tras llegar de EE.UU.

