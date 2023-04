"No aspiro a convertirme en Lagos ni en Allende": Boric ante críticas por su estrategia del litio

Durante la Expomin, el mandatario dijo que su aspiración no era "replicar un modelo que ya pasó".

El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió este lunes la Estrategia Nacional del Litio presentada el jueves de la semana pasada, y respondió a las críticas de la oposición al respecto.

En particular, contestó al cuestionamiento que hizo el presidente del opositor partido político Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, quien dijo que el mandatario había hablado como el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) y luego se comportó como el exmandatario Salvador Allende (1970-1973) al lanzar la política.

"No puedes dar en la mañana un discurso en Enade como Ricardo Lagos, si en la tarde tomas decisiones sobre el litio como Salvador Allende", comentó Macaya en declaraciones a El Mercurio, de las que se ha hecho eco El Mostrador.

Al respecto, Boric, durante su participación en Expomin, la mayor feria minera de Latinoamérica, respondió: "Yo le digo a Javier, y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, primero que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende. Sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron, en lo bueno y en lo malo; pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó, mi aspiración hoy [...] es a ser el presidente que una a todos los chilenos y chilenas detrás de una visión país".

"El litio hoy es de todos los chilenos"

Sobre la Estrategia Nacional del Litio, el mandatario señaló que esta "persigue un solo fin, que es generar mayor bienestar para el pueblo de Chile".

"Nosotros estamos proponiendo una hoja de ruta para desarrollar la industria del litio, que tenga una participación importante del Estado, con una estrecha colaboración entre lo público y lo privado", mencionó.

El mandatario remarcó que "el litio hoy es de todos los chilenos", y dijo estar convencido de que con el liderazgo del Estado, sumado a "la experiencia, el interés, al 'know-how', a la capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías que tiene el sector privado", podrán, en el corto plazo, desarrollar nuevos proyectos, expandir la producción, maximizar los ingresos para el país, hacer de esta una industria sostenible medioambientalmente en relación con las comunidades e instalar a Chile en la vanguardia en esta materia.

El propósito, insistió, es que el país se convierta en "el primer productor a nivel mundial" del litio.

"Hoy estamos abriendo nuevas posibilidades para que los inversionistas exploren nuevos caminos; pasar de extraer el litio y venderlo, a producir carbonato o hidróxido de litio cada vez de mejor calidad", añadió.

