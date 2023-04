China revela por qué su róver marciano no se ha movido durante meses

Zhurong, el vehículo robótico de China en Marte, entró en un modo planificado de suspensión el año pasado, sin embargo, continuó en hibernación más tiempo del previsto, probablemente, debido a una acumulación excesiva de arena y polvo, explicó el diseñador de la misión, Zhang Rongqiao.

"No hemos tenido ninguna comunicación del róver desde que entró en hibernación. Lo estamos monitoreando todos los días y creemos que no se ha despertado porque la luz del sol aún no ha alcanzado el nivel mínimo para la generación de energía", agregó Zhang el martes frente a la televisión estatal china.

Se esperaba que el róver se despertara en diciembre después de culminar el proceso de suspensión iniciado en mayo de 2022 cuando se cortó su generación de energía tras la caída de la radiación solar con la llegada del invierno, pero imágenes de la cámara HiRISE a bordo de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter revelaron que el aparato no se ha movido desde al menos septiembre.

Según Zhang, una acumulación impredecible de polvo probablemente afectó la generación de energía y la capacidad de Zhurong para reactivarse. El astromóvil funcionaría automáticamente al cumplir dos condiciones: cuando su nivel de energía alcance los 140 vatios y cuando la temperatura ascienda por encima de los -15 grados centígrados.

Además, fue diseñado con la capacidad de sacudir el polvo usando configuraciones de vibración. Sin embargo, incluso esta característica requiere algo de energía solar.

El Zhurong, de 240 kilogramos, se encargó de estudiar el suelo y la atmósfera de la superficie del planeta durante 358 días, después de aterrizar sin contratiempos en mayo de 2021, superando con creces el período de la misión original de tres meses, aseguró Zhang. Además, buscó signos de vida antigua, incluida agua y hielo subterráneos, utilizando un radar de penetración terrestre.