Nuevos ministros de Boluarte admiten haber sido investigados por delitos fiscales en Perú

Tres de los cuatro nuevos ministros que juramentaron su cargo el domingo ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, han confirmado en su declaración jurada haber sido investigados por delitos fiscales en el pasado, reportó el diario El Comercio.

Se unieron al gabinete Daniel Maurate, como titular de Justicia y Derechos Humanos; Magnet Márquez, de Educación; Antonio Varela, de Trabajo; y Juan Mathews, de Comercio Exterior y Turismo.

"Los nuevos ministros de Estado juraron desempeñar sus funciones sin corrupción, en una ceremonia que se realizó esta tarde en la Sala Eléspuru de Palacio de Gobierno", señaló la Presidencia de la República en Twitter.

✅ La presidenta de la república, Dina Boluarte, tomó juramento a los titulares del @MineduPeru, Magnet Márquez Ramírez; del @MinjusDH_Peru, Daniel Maurate Romero; del @MTPE_Peru, Antonio Varela Bohórquez; y del @MINCETUR, Juan Mathews Salazar. pic.twitter.com/8pngHyXsCX — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 23, 2023

Sin embargo, medios locales se han hecho eco de una serie de informaciones sobre el historial de las autoridades. El más sonado ha sido el de Maurate, quien ha estado incluido en investigaciones fiscales, ya archivadas.

En 2006, fue acusado de presunta colusión y peculado, abuso de autoridad y usurpación de funciones, mientras que dos años después resultó imputado por presunta negociación incompatible, utilización indebida de recursos y falsa declaración en la contratación de servicios de asesoría legal externa.

Sumado a esto, se conoció que mantuvo más de 180 llamadas con algunos implicados en el caso 'Cuellos Blancos', en el que varios funcionarios judiciales están acusados de corrupción.

🔴 #LoÚltimo | Ministro de Justicia Daniel Maurate dice que hablaba con los investigados por el caso #CuellosBlancos César Hinostroza, Antonio Camayo, Alberto Chang y Edwin Oviedo porque practicaban “el deporte del fútbol”. pic.twitter.com/VdNjBaNstc — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 24, 2023

"No hay ninguna conversación indebida (...) los he conocido antes que se supieran estos temas de los audios y todo lo demás, tan pronto pasó eso, no tuve relación", afirmó ante la prensa sobre los investigados, entre los que sobresale César Hinostroza, exjuez supremo que está prófugo.

Más indagaciones

Por su parte, Varela indicó que tuvo una investigación en el Ministerio Público, también archivada, por el presunto delito de colusión.

En su declaración jurada, que es habitual en Perú para toda persona que es designada para un alto cargo público, apuntó que está "pendiente de enviar detalle" sobre este caso.

Y por último, la nueva ministra de Educación —que reemplaza al polémico funcionario Oscar Becerra— declaró que ha tenido o tiene investigaciones fiscales en marcha, dado que no aclaró si ya fueron archivadas.

Únicamente registró que queda "pendiente" ofrecer más detalles porque no "ha tomado conocimiento a la fecha" si hay una sanción en su contra.