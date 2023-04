Lula sobre Ucrania: "Si nadie quiere construir la paz, me pregunto quién intentará resolver esta situación"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este martes a alentar las iniciativas de paz para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania y evitar un eventual uso de armas nucleares.

Durante una intervención en Madrid, en el marco del foro empresarial Brasil-España, Lula subrayó la necesidad de "construir un movimiento que devuelva la paz a nuestra querida Europa, para que no estemos soñando todas las noches con la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial o incluso con el uso de una bomba nuclear".

"Es una guerra que nunca tendría que haber sucedido, porque no se puede aceptar que un país invada la integridad territorial de otro, pero una guerra en la que tampoco nadie habla de paz. Me pregunto cuánto durará. Porque si nadie quiere construir la paz, me sigo preguntando quién va a intentar resolver esta situación", aseveró, citado por medios brasileños.

En esta línea, el mandatario brasileño recordó sus conversaciones sobre el conflicto con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, los presidentes Joe Biden (EE.UU.), Xi Jinping (China) y Emmanuel Macron (Francia). Asimismo, acentuó que Brasilia aboga por encontrar un "denominador común" con otras naciones para tratar el tema, al tiempo que entiende "perfectamente" cómo ven el conflicto sus socios europeos. "Brasil se compromete a tratar de concertar socios para que podamos traer la paz, para que Ucrania se quede con su territorio y para que los rusos se queden con Rusia", resaltó.

En su alocución esta misma jornada ante el Parlamento de Portugal Lula defendió también la idea de que es necesario "hablar de paz" y conseguirla en Ucrania mediante el diálogo y la diplomacia.