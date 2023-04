Noruega expresa indignación por la caída de un cohete sueco en su territorio

Las autoridades noruegas han calificado como "muy grave" el incidente con un cohete sueco, que cruzó su frontera el lunes por la mañana y cayó en las montañas de Malselv, en las inmediaciones de un parque nacional en el norte del país.

El centro de investigación espacial Esrange en Kiruna, Suecia, lanzó el cohete para llevar a cabo un experimento sobre la ingravidez a una altitud de 250 kilómetros, pero todo terminó de forma inesperada. El aparato de 1,6 toneladas y de nueve metros de largo cayó a unos 40 kilómetros del lugar previsto, adentrándose 15 kilómetros en el territorio del país vecino.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Noruega, Ragnhild Haland Simenstad, declaró a la agencia de noticias local NTB que "la caída de un cohete de este tipo es un suceso muy grave que puede causar serios daños".

"Cuando se produce una violación fronteriza de este tipo, es crucial que los responsables informen inmediatamente a las autoridades noruegas competentes a través de los canales adecuados", afirmó.

La vocera también agregó que no se produjeron daños en la zona del incidente. En todo caso, el Ministerio de Exteriores noruego alerta de que los restos de los cohetes de este tipo pueden estar contaminados con combustible u otros materiales tóxicos, por lo que es importante no acercarse al lugar, a no ser que se trate del personal autorizado.

La Corporación Espacial Sueca anunció en un comunicado que el martes lograron recuperar la carga útil en buen estado y la transportaron de vuelta a Esrange en helicóptero, mientras están investigando las causas del desvío del aparato.

"Se trata de una desviación que nos tomamos muy en serio. Ahora estamos investigando la razón por la que el cohete voló más al noroeste de lo nominal. Aún es demasiado pronto para especular sobre la causa, y estamos pendientes de más información de la investigación en curso", señaló Marko Kohberg, jefe de operaciones de centro espacial.