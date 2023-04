Revelan que Trump estaría examindando un dúo inesperado con DeSantis

Donald Trump estaría considerando al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, como su candidato para la vicepresidencia en 2024, recoge Page Six citando a una fuente familiarizada con el asunto.

"Algunos de sus partidarios sugieren que haga un trato con DeSantis para convertirlo en vicepresidente y él escucha, pero no ha accedido", le dijo al portal la fuente de Trumpworld, palabra utilizada para referirse al círculo de asociados, empleados y designados de Trump. "Los partidarios dicen que la oferta a vicepresidente [evitaría] que DeSantis se opusiera a [Trump] y ofrecería un 'vigor conservador juvenil' al puesto, que Biden no tiene", agregó.

Además, aseguró que una campaña conjunta entre ambos políticos recibiría mucho financiamiento de donantes. "DeSantis también aportaría mucho dinero a la campaña", sostuvo.

En relación con la candidatura presidencial de DeSantis en 2028, la fuente expuso que el gobernador de Florida "quiere recaudar dinero y probar las aguas, pero lo que realmente quiere hacer es postularse en 2028 después de que Trump gane o pierda, con o sin él". "Son los primeros días, pero algunos donantes están presionando por una asociación", afirmó.

Según una nueva encuesta publicada el martes, el 58 % de los posibles votantes en las primarias republicanas encuestados afirmaron que apoyarían a Trump, frente al 21 % que lo haría por DeSantis.

El exmandatario estadounidense le dijo a Newsmax que en este momento está "muy desepcionado con él", refiriéndose a DeSantis, ya que se considera "una persona leal, tal vez hasta el extremo".

"Soy una persona leal. Alguien te pone en el cargo y luego le dices a la gente: 'Bueno, no sé si me presentaré contra el presidente'. Sabes, quiero decir, la vida no debería tener que funcionar de esa manera, pero funciona, y eso también está bien", agregó.