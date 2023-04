¿Tropas nazis o estadounidenses?: Revelan al posible destructor de los barcos de Calígula

Una nueva investigación ha revelado que la destrucción, durante la Segunda Guerra Mundial, de los famosos barcos de Nemi, pertenecientes al reinado del emperador romano Calígula, se podría atribuir a las tropas estadounidenses y no a los nazis como se pensó por casi 80 años, según informa The Times.

"Era más fácil señalar con el dedo a los alemanes y el informe [un documento oficial que acusaba a las tropas alemanas de destruir las naves] fue un intento apresurado de culparlos", dijo Stefano Paolucci, historiador y coautor del libro 'The Burning of the Nemi Boats' ('El incendio de los barcos de Nemi', en español) que revela la nueva hipótesis, citado por el medio.

De acuerdo con el texto, las naves, que se hundieron después de la muerte de Calígula en el año 41 d. C. y fueron recuperadas en 1930, pudieron haber sido destruidas por una unidad de artillería estadounidense y no por las tropas nazis, como sugería el informe publicado en ese momento con el apoyo de funcionarios británicos y estadounidenses.

En el libro se señala que mientras las fuerzas aliadas luchaban contra las tropas alemanas en 1944, un cuidador del Museo de los Barcos Romanos, donde se encontraban las naves, observó cómo obuses estadounidenses golpeaban el edificio. Los autores aseveran que este testimonio junto con sus investigaciones los hicieron llegar a la conclusión de que cuatro proyectiles de EE.UU. perforaron el techo del museo arrojando metralla al rojo vivo directamente sobre las naves, de unos 70 y 73 metros, que estaban cubiertas de alquitrán, un producto altamente inflamable.

Además, mencionan el informe de un experto en artillería italiano en el que se afirmaba que lo que podría haber iniciado el fuego era la metralla; pero que los investigadores de aquel momento habían pasado por alto. Asimismo, alegan que el funcionario del patrimonio italiano que dirigió la investigación, Salvatore Aurigemma, estaba dispuesto a culpar a los alemanes y ganarse el apoyo de los aliados en un esfuerzo por esconder sus vínculos con el fascismo.

¿Qué son los barcos de Nemi?

Los barcos de Nemi son dos grandes navíos ceremoniales que ordenó construir el emperador romano Calígula para su villa privada a orillas del lago de Nemi, en los montes Albanos. Probablemente haya existido un tercer barco del que se tiene noticia por algunas fuentes renacentistas, pero que nunca fue hallado, detalla National Geographic.

La recuperación de las naves se inició en 1926, cuando el dictador fascista Benito Mussolini puso en marcha el rescate de los barcos como parte del programa de rehabilitación de las glorias imperiales de Roma. Entre 1928 y 1932, drenaron el lago Nemi y las embarcaciones, montadas en raíles, fueron trasladadas al Museo de los Barcos Romanos, construido en las orillas expresamente para albergarlas.