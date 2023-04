Expresidente Toledo rechaza acogerse a la figura de colaborador especial en juicio por corrupción

El expresidente de Perú Alejandro Toledo descartó que se vaya a acoger a la figura de colaborador especial para reducir la condena de 20 años que pide la Fiscalía, en el marco del juicio por corrupción que enfrenta.

"Solamente se acoge a colaboración quien dice 'soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación', pero quien dice que no ha participado, como mi patrocinado, que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a la colaboración eficaz", sostuvo su defensa en declaraciones recogidas en RPP.

Toledo está acusado de colusión y blanqueo de capitales por haber recibido supuestamente sobornos de la constructora brasileña Oderbrecht, a cambio de favorecerla en la licitación de obras públicas. El expresidente se entregó a las autoridades la semana pasada después de haber huido del país y haber sido detenido en EE.UU. en julio de 2019.