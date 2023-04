Justicia de Perú investiga a la fiscal de la Nación por recibir el galardón de un alcalde imputado

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú abrió una investigación de oficio contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta violación de la legislación al haber aceptado el mes pasado una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

La Ley de la Carrera Fiscal establece que está prohibido recibir galardones de instituciones nacionales que tengan un juicio en trámite con el Estado.

La Junta Nacional de Justicia abrió investigación a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides por recibir condecoración del alcalde de #Lima Rafael López Aliaga, quien es investigado por lavado de activos en la modalidad de organización criminal. pic.twitter.com/mTFWcPB84P — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) April 26, 2023

En la resolución de la JNJ, a la que tuvo acceso el diario local La República, se recordó que López Aliaga "se encuentra incurso en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal".

El caso de la tesis

López Aliaga, empresario conservador del Opus Dei, calificó como un "acto de Dios" que Benavides estuviera el pasado 8 de marzo en la Alcaldía Metropolitana para recibir la medalla de Lima.

No obstante, Benavides también enfrenta una indagación por un supuesto plagio de tesis de maestría y doctorado, que son obligatorias en Perú para optar al cargo de fiscal de la Nación.

De hecho, la congresista Susel Paredes pidió la semana pasada a la JNJ investigar este caso, dado que la fiscal ha realizado cambios polémicos en los equipos que se encargan de casos importantes de corrupción.

👀En medio de los cuestionamientos por la tesis de la fiscal Patricia Benavides, sale a la luz la curiosa designación de un antiguo amigo en el Ministerio Público (@FiscaliaPeru). pic.twitter.com/sHyhvNKVUM — 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) April 25, 2023

"La más alta autoridad, la jefa, la que tiene la más alta titularidad, tiene que ser una persona impecable y tiene que ser una persona que académicamente sea tan solvente que sea capaz de dirigir a los fiscales supremos y a los otros fiscales", dijo citada por la emisora RPP.

Hasta el momento Benavides no se ha referido a este hecho y la Universidad Alas Peruanas, donde se graduó, ya declaró que no tiene la tesis en su repositorio.

"Me dirijo a esas fuerzas oscuras para decirles que no me harán retroceder en mi esfuerzo de que el Ministerio Público contribuya a forjar una sociedad decente", aseveró Benavides tras recibir la medalla de Lima.