"Nos vemos pronto": El presentador Tucker Carlson rompe el silencio tras partir de Fox News

El periodista afirmó que no quedan "muchos sitios" en los que la audiencia pueda hallar a "estadounidenses que digan la verdad".

El periodista Tucker Carlson publicó este miércoles un video en el que se pronunció por primera vez tras su salida de la cadena Fox News, donde trabajó desde 2009.

"Una de las primeras cosas de las que te das cuenta cuando sales del ruido durante unos días, es la cantidad de gente genuinamente agradable que hay en este país. Gente amable y decente, gente que realmente se preocupa por la verdad. Y también un montón de gente divertidísima", arrancó el expresentador en su mensaje en Twitter, que ya cosechó millones de visualizaciones.

En esa línea, acentuó que estar fuera del aire lo ha ayudado a entender "lo increíblemente estúpidos" que son la mayoría de los debates televisivos, que, según dijo, no tienen ninguna relevancia. Mientras, los tópicos de importancia "prácticamente no se discuten".

"La guerra. Las libertades civiles. La ciencia emergente. El cambio demográfico. El poder corporativo. Los recursos naturales. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un debate legítimo sobre cualquiera de estos problemas? […] Tales debates no están permitidos en los medios estadounidenses", aseveró.

"La ley de hierro del universo"

Durante su alocución grabada, el periodista no mencionó directamente a Fox News, cadena popular entre el sector conservador norteamericano, pero vaticinó que "las actuales ortodoxias" del país "no durarán". Además, sostuvo que no quedan "muchos sitios" en los que la audiencia pueda hallar a "estadounidenses que digan la verdad".

Carlson denunció que tanto el partido demócrata como el republicano, al igual que sus donantes, mantienen un consenso respecto a "lo que les beneficia". "Se confabulan activamente para cerrar cualquier conversación al respecto. De repente, EE.UU. parece un Estado unipartidista. Nuestras ortodoxias actuales no durarán. Tienen muerte cerebral. Nadie se las cree", afirmó.

El periodista señaló que los que dicen la verdad "se vuelven poderosos", mientras que los mentirosos "se encogen y se hacen más débiles". "Esta es la ley de hierro del universo. Las cosas verdaderas prevalecen. ¿Dónde se puede encontrar todavía a estadounidenses diciendo cosas verdaderas? No quedan muchos lugares, pero hay algunos. Y eso es suficiente. Mientras puedas oír las palabras, hay esperanza. Nos vemos pronto", finalizó Carlson.