La nadadora transgénero Lia Thomas acusa a sus oponentes de usar el feminismo para impulsar la transfobia

"No puedes dividirme como persona en pequeños pedazos", afirmó la exnadadora universitaria estadounidense.

La nadadora transgénero estadounidense Lia Thomas lanzó críticas a sus excompañeras de equipo y oponentes que defienden que solo las atletas nacidas mujeres deberían competir en los deportes femeninos.

"Dicen: 'Oh, respetamos a Lia como mujer, como mujer trans, o lo que sea, respetamos su identidad; simplemente no creemos que sea justo", dijo Thomas en el pódcast 'Dear Schuyler', publicado el lunes. "Creo que realmente no puedes tener ese tipo de apoyo a medias", agregó.

La exnadadora universitaria dijo que era duro sentir la oposición proveniente de algunas compañeras de equipo que ella pensó que la respaldaban. "Están usando el disfraz del feminismo para impulsar creencias transfóbicas", expresó.

Según Thomas, si estuviera siendo apoyada como mujer trans, entonces su derecho a competir en el deporte contaría tanto como el de cualquier mujer atleta. "No puedes dividirme como persona en pequeños pedazos y decir: 'Bueno, esto está bien, esto está bien, eso, no'. Pretende ser de apoyo en algún nivel, pero, en realidad, simplemente fracasa", dijo.

En diciembre del año pasado, un grupo de padres de estudiantes de la universidad de Thomas escribieron una carta pidiendo que no se le permitiera competir en eventos femeninos porque sentían que tenía una ventaja injusta por haber nacido hombre.

Thomas, que comenzó a competir como mujer durante su última temporada, afirmó que las feministas radicales transexclusivas, también conocidas como TERF, están limitando la definición de la mujer a lo que dicta la biología y tratan de controlar los cuerpos de las personas reproduciendo los "ideales del patriarcado".

Justicia, reglas y categorías

Por su parte, la exnadadora olímpica Donna de Varona criticó los comentarios de Thomas, sugiriendo que debería haber diferentes categorías para atletas transgénero y mujeres biológicas.

"El deporte se trata de justicia y reglas, y se trata de categorías", dijo el miércoles la dos veces medallista de oro olímpica en TMZ Live.

"Las categorías han abierto oportunidades", agregó, al tiempo que comparó la situación con deportes como el boxeo y el remo, que tienen categorías de peso. "Reconozcamos que el mundo del deporte se ha esforzado al máximo para tratar de acomodar a todos, pero en línea con la equidad y la oportunidad", sostuvo.

Thomas se convirtió en la primera atleta trans en conseguir el título de la División I de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EE.UU. (NCAA, por sus siglas en inglés) y batió varios récords en torneos femeninos. Además, fue nominada por la Universidad de Pensilvania al premio Mujer del Año 2022, que otorga la NCAA.