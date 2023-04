"Trump me violó": Excolumnista reitera sus acusaciones ante el jurado

La excolumnista estadounidense de la revista Elle E. Jean Carroll ha declarado este miércoles ante el jurado en la corte federal de Nueva York que Donald Trump la violó cuando lo acompañó a un centro comercial para ayudarle a elegir lencería como regalo para una mujer en 1996.

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre eso, él dijo que esto no sucedió. Mintió y destruyó mi reputación, y he venido aquí a tratar de recuperar mi vida", afirmó Carroll en el juicio sobre la demanda que interpuso por violación, reiterando las acusaciones que ya había expuesto en su autobiografía de 2019 'What do we need men for?' ('¿Para qué necesitamos a los hombres?').

Carroll, de 79 años, testificó que había accedido a la petición de Trump, un empresario de bienes raíces conocido en la sociedad neoyorquina en aquel entonces, de ayudarle a elegir un regalo para una mujer. A la columnista de consejos le pareció que se le abría "una posibilidad maravillosa" y terminaría con una historia divertida.

La mujer señaló que le sugirió un sombrero, pero el magnate propuso lencería y pronto se encontraron bromeando sobre un bodi. Incluso cuando Trump la invitó a probarse la prenda, Carroll imaginó que sería algo similar a un guión que había escrito para el programa 'Saturday Night Live'.

Entretenida y coqueta, Carroll le siguió el juego, riéndose incluso después de que él cerrara la puerta del probador, quizás incluso mientras la empujaba contra la puerta. Fue entonces cuando Trump la besó en la boca, le bajó las medias, y la penetró, mientras ella intentaba quitárselo de encima, según el relato de la demandante, asegurando que finalmente lo golpeó con la rodilla y salió corriendo del lugar.

La excolumnista dijo que llevaba décadas sin contárselo a nadie, excepto a dos amigas, porque temía las represalias del magnate, pensaba que era la responsable y recordaba que muchos culpan de lo que les ocurre a las propias víctimas de violación.

Por su parte, el expresidente de EE.UU. reiteró que la denuncia de Carroll es pura ficción y se refirió al caso como "una estafa inventada". Ya en 2019, Trump declaró que Carroll no es su tipo y que la violación de la que lo acusa "nunca sucedió".

"Es una historia fraudulenta y falsa, ¡una cacería de brujas!", escribió Trump en su red social Truth Social. El exmandatario no ha asistido al juicio hasta ahora, pero sus abogados dijeron el martes que aún podría tomar la decisión de testificar.

El juicio se produce en momentos en que Trump aspira a obtener nuevamente la nominación a la presidencia por el Partido Republicano, y semanas después de que se declaró inocente en un caso penal no relacionado que involucra los pagos realizados para silenciar a una actriz porno que asegura haber tenido un encuentro sexual con él.

Con información de AP