Sobrino de John F. Kennedy reta a Biden a participar en debates electorales

El demócrata estadounidense Robert F. Kennedy Jr. retó el martes al presidente Joe Biden a participar en debates electorales y encuentros públicos después de que el mandatario anunciara oficialmente sus planes de presentarse a la reelección el próximo año.

"Conozco a Joe Biden y me cae bien desde hace muchos años, pero diferimos profundamente en cuestiones fundamentales como la influencia de las empresas en el gobierno, la censura, las libertades civiles, la pobreza, la corrupción y la política de guerra, entre otras. Estoy deseando participar con él en debates y reuniones públicas, en unas elecciones primarias honestas, civiles y transparentes. Le invito a una nueva era de diálogo respetuoso en estos tiempos de división", escribió en sus redes sociales el sobrino del expresidente John F. Kennedy, quien también presentó su candidatura para las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024 por el Partido Demócrata.

"Soy demócrata de varias generaciones, pero creo que nuestro partido ha perdido el rumbo. ¿Recuerdan cuando defendíamos los intereses de los pobres y la clase media frente a las grandes empresas y Wall Street? ¿Recuerdan cuando éramos el partido de la paz, las libertades civiles y el poder popular? Mi objetivo es recuperar mi partido y sus valores tradicionales", continuó.

Asimismo, Robert F. Kennedy Jr. denunció que "el Gobierno de Biden está plagado de neoconservadores, halcones de la guerra, gente de Wall Street y antiguos grupos de presión empresariales". "En eso se ha convertido la élite del partido", concluyó.

"Ni siquiera puedo decir cuántos años tengo"

A sus 80 años, Joe Biden es el líder de mayor edad en la historia del país norteamericano y en caso de completar un segundo mandato, lo haría con 86 años, lo que causa preocupaciones sobre la prolongación de su carrera presidencial.

Una encuesta de NBC publicada el pasado fin de semana reveló que el 70 % de los estadounidenses, incluidos el 51 % de los demócratas, creen que Biden no debería presentarse nuevamente a los comicios. La mitad de los que se oponen a su reelección citan su edad como razón principal.

No obstante, Biden afirma que no es un tema al que dé importancia en el contexto de su campaña electoral. "Ni siquiera puedo decir cuántos años tengo, ni siquiera puedo decir el número, no me entra en la cabeza", declaró el miércoles. "Respeto que lo miren a fondo. Yo también lo miro igual. Lo analicé a fondo antes de decidirme a presentarme y me siento bien", aseguró.

Mientras tanto, los lapsus y comportamientos erráticos del inquilino de la Casa Blanca a menudo plantean preguntas entre el público.