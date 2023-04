El empleo se estanca en España y sube el paro en el primer trimestre del año

El número de trabajadores ocupados en España ha disminuido en 11.000 personas en el primer trimestre de 2023, que, con una bajada del 0,05 % con respecto al anterior trimestre, se sitúa en 20.452.800, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último año, el empleo en el país ha crecido en 368.000 personas, un 1,83 %.

En los tres primeros meses de este año, la ocupación ha descendido en 8.800 personas en el sector privado y en 2.300 en el público. Entre los asalariados, el descenso ha sido de 23.200 trabajadores, mientras que los autónomos han aumentado en 12.100.

#EPA 1T/2023El número de ocupados disminuye en 11.100 personas en el 1T/2023 y se sitúa en 20.452.800. El empleo ha crecido en 368.000 personas (un 1,83%) en los 12 últimos meses.Nota de prensa: https://t.co/YraiHm4CWyResultados: https://t.co/Rrlsdz7miH@es_INE#INEpic.twitter.com/b1QhtzBSZy — INE España (@es_INE) April 27, 2023

La ocupación aumentó en el sector servicios y disminuyó en industria, agricultura y construcción. Por regiones, el mayor incremento se dio en Andalucía, Comunidad de Madrid y Aragón, mientras que los mayores descensos se produjeron en Islas Baleares, Castilla y León e Islas Canarias.

103.800 parados más

En el lado contrario, en el del desempleo, el número de parados ascendió en el último trimestre en 103.800 personas, un 3,43 % más, hasta llegar a las 3.127.800, que representa una tasa del 13,26 %. En términos interanuales, en los últimos 12 meses el paro ha bajado en 47.000 personas.

De enero a marzo, las regiones que han registrado mayores bajadas del desempleo son Andalucía, Comunidad de Madrid y Asturias, mientras que los mayores ascensos se localizan en Islas Baleares, Islas Canarias y Cataluña.

La diferencia de los datos de ocupación y desempleo se produce porque el país ha aumentado en los primeros tres meses de este año su número de trabajadores activos en 92.700, hasta llegar a los 23.580.500.

Las primeras valoraciones han llegado desde los sindicatos y la patronal. Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT, uno de los dos mayoritarios en el país, ha valorado positivamente los datos de ocupación, pero ha alertado sobre los de paro. "Hay que encontrar mecanismos para que las oficinas de empleo de nuestro país se conviertan realmente en instrumentos que atiendan a las personas desempleadas", ha dicho a los medios.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha declarado: "El empleo está aguantando dentro de lo que es este momento y yo diría que no es un mal dato, no es un buen dato tampoco, pero no es un mal dato".