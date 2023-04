Lula reitera su apuesta por el diálogo para resolver el conflicto de Ucrania

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha enfatizado estos días durante su primer viaje oficial a Europa —donde visitó Portugal y España—, su firme intención de mediar a favor de la paz en Ucrania, su determinación para frenar el avance de la extrema derecha y su compromiso para terminar con la deforestación en la Amazonía.

Estos temas se abordaron en una entrevista que dedicó en Madrid al periódico El País, donde también habló de su propósito por terminar con el hambre en Brasil y de ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Lula aseguró que "esta guerra no tenía que haber empezado", pero destacó que el conflicto escaló porque "hace tiempo que dejó de haber capacidad de diálogo entre los dirigentes mundiales".

"O alimentas la guerra o intentas ponerle fin. Para mí es más interesante hablar de poner fin a esta guerra. Y nadie habla de la paz, solo yo", aseveró.

Bom dia. Hoje, na capa do @el_pais. Estamos trazendo o Brasil de volta ao mundo e dialogando por um planeta em paz. Com menos guerra e mais cooperação, desenvolvimento e combate à fome e às mudanças climáticas. pic.twitter.com/ilVI5Ky2RK — Lula (@LulaOficial) April 27, 2023

El mandatario brasileño mencionó que su idea es hablar "con países que no están de ninguna manera vinculados a la guerra para restablecer la paz". "Porque si no, la guerra no tiene fin, porque Putin cree que tiene razón, y Zelenski, invadido, tiene derecho a defenderse. Así, ¿quién va a poner fin a la guerra?", preguntó.

"No sé qué va a aceptar Zelenski para un acuerdo, ni Putin. Ciertamente Putin no va a querer que la OTAN se instale en sus fronteras. Ciertamente Zelenski no va a querer que otros se queden dentro de Ucrania. Solo los que están fuera pueden ayudar a construir una ingeniería capaz de parar esta guerra", aseveró Lula, quien añadió que "cada bando quiere ganar y muchas veces una guerra no necesita un ganador".

"Hay que sentarse a hablar. Me quedé muy contento con la visita de Xi Jinping a Rusia", comentó.

El izquierdista volvió a criticar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que considera obsoleto. "La ONU tiene la representación política de 1945. La geopolítica de 1945 no existe ya. Hay que adaptar la ONU a 2023", manifestó.

Extrema derecha

Durante la entrevista, Lula abordó lo ocurrido en el Parlamento de Portugal cuando fue abucheado durante su discurso, con motivo de la conmemoración de los 49 años de la Revolución de los Claveles, movimiento que puso fin a la dictadura en el país luso.

O deputado André Ventura é o articulador da manifestação contra Lula em Portugal. Líder do Chega, o partido de ultradireita do país, ele liderou o protesto, com outros dez deputados, durante o discurso do presidente brasileiro nesta terça (25/4) no Parlamento português. pic.twitter.com/6liEn3DPxx — revista piauí (@revistapiaui) April 25, 2023

"No sé cómo se sentirían esas personas cuando hablaron con sus hijos si los vieron por televisión en este papel tan ridículo. Lo que vemos en ocasiones con la extrema derecha es la barbarie, lo hemos visto con Hitler. Eso es el fascismo y puede existir en cualquier país del mundo", apuntó.

En referencia a los ataques por grupos de extrema derecha contra las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero, pocos días después de su llegada al poder, Lula dijo "no tener dudas" de que Bolsonaro "intentó dar un golpe".

"Estamos convencidos de que todo lo organizaron Bolsonaro y su equipo", sostuvo el presidente, quien además culpó a su antecesor por la mitad de los fallecidos por covid-19. "Está acusado de la muerte de más de 300.000 personas, porque de las más de 700.000 que fallecieron en Brasil [por la pandemia], él es responsable de la muerte de más de la mitad por no haber comprado las vacunas necesarias y por comprar medicinas que no sirven para nada", denunció.

Mercosur, hambre y deforestación cero

En lo referente al acuerdo entre la UE y Mercosur, Lula señaló que en cuanto España asuma en julio la presidencia del Consejo de la UE su intención será negociar para "encontrar puntos en común" y trabajar para que se ratifique este año.

"Es importante saber, por ejemplo, cómo se va a comportar Francia porque es la parte más rígida, que no quiere hacer concesiones en agricultura. Un buen acuerdo es cuando ambas partes ganan", afirmó.

Lula también habló de los retrocesos en Brasil después de que en su primer mandato se acabase con el hambre en el país, mientras que en la actualidad afecta a 33 millones de brasileños. "Necesitamos empleos de calidad y crear una nueva relación entre el capital y el trabajo porque en Brasil la estructura sindical se ha desmantelado", agregó.

Por último, el mandatario abordó una de sus promesas de campaña: la deforestación cero en 2023. "Es un compromiso que asumí durante mi campaña, y vamos a lograrlo. Hay que prohibir la deforestación y las quemas. Brasil posee 30 millones de hectáreas de tierras degradadas. No hay que talar un solo árbol en Brasil porque no es necesario", declaró.

