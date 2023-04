Bild: Kiev intentó asesinar a Putin con un dron kamikaze

Los servicios de seguridad ucranianos intentaron asesinar con un dron kamikaze al presidente ruso, Vladímir Putin, reportó este jueves Bild.

Según el periódico, el dron UJ-22 transportaba 30 bloques explosivos C4 con un peso total de 17 kilogramos, pero se estrelló a 20 kilómetros al este del polígono industrial de Rudnevo en la provincia de Moscú.

Bild escribe, citando un tuit del activista ucraniano Yuri Romanenko, que los servicios de inteligencia de Kiev recibieron información sobre la visita de Putin a Rudnevo y por eso enviaron el dron. Además, el periodista ruso Pável Zarubin había comunicado el pasado fin semana que el presidente ruso visitaría a la brevedad la zona industrial.

Este lunes, las fuerzas de seguridad rusas informaron del hallazgo de un dron cargado con explosivos en un bosque cercano a una zona residencial rural en la provincia de Moscú. El vehículo aéreo no tripulado fue encontrado en el distrito de Bogorodski, no lejos de la localidad de Zaria. Se ha determinado que el dron, descubierto por una residente de la zona, es de fabricación ucraniana.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que el Kremlin no estaba al corriente de esos informes. "No, no estamos familiarizados con estas publicaciones. Ahora hay todo tipo de 'fabricaciones amarillas' como esta. No hay por qué estar familiarizado con todo ello", declaró.

El UJ-22 Airborne tiene un alcance máximo de 800 kilómetros, una velocidad aproximada de 140 km/h y una altura mínima de vuelo de 50 metros. Además, cuenta con capacidad para transportar entre 15 y 20 kilogramos de carga explosiva.