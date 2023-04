Ministros franceses buscan vías para eludir los cacerolazos por la reforma de pensiones

Los asesores del Gobierno francés están buscando formas de eludir a las personas que interrumpen las actividades de los ministros al manifestarse con cacerolas contra la reforma de pensiones recientemente aprobada.

Para los ministros que se han presentado en lugares públicos en los últimos días se ha vuelto casi imposible evitar ser recibidos con el sonido de las cacerolas. Entre los planes del Gobierno para lidiar con la situación se encuentra anunciar sus visitas con retraso, cambiar de lugares, mantener detalles en secreto e instar a las prefecturas a disuadir a los manifestantes, recoge el medio BFMTV.

"No existe una solución milagrosa. No queremos cancelar [los eventos de la agenda] y, al mismo tiempo, el objetivo es no tener solo malas imágenes de los ministros. Es un poco difícil en este momento", dijo un asesor ministerial.

Según el medio, la situación se ha vuelto catastrófica para el Gobierno, con 'comités de bienvenida' que aguardan a los ministros para hacerles reclamos. A principios de esta semana, una visita de ministro de Educación, Pap Ndiaye, a la localidad de Lyon se vio interrumpida por alrededor de un centenar de manifestantes que lo esperaban a las afueras del Instituto Superior de Enseñanza y Educación.

Asimismo, el ministro de Salud, François Braun, fue recibido con cacerolazos cuando llegó al Hospital Universitario de Poitiers, donde lo esperaban entre 200 y 300 personas.

En este sentido, desde la oficina de la primera ministra, Elizabeth Borne, han instado a los funcionarios a mantener en la agenda solo los viajes necesarios, informó Francetvinfo.

El problema "no es tanto que tengamos miedo a las cacerolas, es que se moviliza a Policía para garantizar la seguridad", explicó un asesor.

Por su parte, los ministros se han opuesto a dejar que esta situación les impida realizar su trabajo. "Obviamente seguiré moviéndome regularmente, porque soy un ministro en el campo", aseguró Pap Ndiaye.

"A veces nos enfrentamos a manifestaciones, eso no quiere decir que tengamos que dejar de ir al campo. Tenemos que darle sentido a las cosas […] Lo que me interesa es responder a las preocupaciones, las angustias, el enfado de los franceses, que tienen problemas para llegar a fin de mes y que están esperando que nosotros actuemos por ellos", sostuvo por su parte Gabriel Attal, ministro de Acción y Cuentas Públicas.