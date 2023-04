Moscú: El llamado para que Serbia prohíba los medios rusos es una "versión moderna de la esclavitud"

La insistencia del Parlamento Europeo para que Serbia censure a medios rusos como RT Balkan y Sputnik es "absurda" y representa una manifestación de imperialismo y colonialismo, afirmó el jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

El miércoles, la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo aprobó un informe del eurodiputado eslovaco Vladimir Bilcik que critica a Serbia por no sumarse a las sanciones de la UE contra Moscú y exige a Belgrado que cierre los canales rusos.

"La situación es bastante absurda", denunció la vocera durante una reunión informativa. "Si antes tratábamos de llamar la atención sobre el doble rasero, la hipocresía, etc., ahora lo dicen sin ambages: que Rusia, tal y como existe, no debe existir, [...], no debe existir cultura rusa, lengua rusa, [...], medios de comunicación rusos, periodistas rusos", continuó.

"Lo único que se puede decir es que se trata de un punto de vista imperialista, una manifestación de neocolonialismo, cuando algunos países, sin ningún fundamento moral, se arrogan ilegalmente el derecho a modelar el mundo y su desarrollo a su antojo: quién puede vivir, hablar, comerciar, producir, tener hijos, y quién no puede hacerlo todo", afirmó Zajárova. "Se trata de una versión moderna de la esclavitud, en la que las potencias coloniales reclaman el derecho a ser consideradas amos y los demás, al parecer, no sus vasallos, sino incluso sus esclavos", aseguró.

"A quien le gustan estas reglas del juego, pues supongo que tiene derecho a jugar con ellas. A nosotros, no [nos gustan], contra eso nos rebelamos", declaró Zajárova.

Washington y sus aliados, argumentó, quieren que Rusia no tenga oportunidad de hablar, ya que los medios de comunicación rusos obstaculizan los esfuerzos del Occidente colectivo, liderado por EE.UU., por "lavar el cerebro" de la opinión pública internacional de la forma que desea.

"Nuestros medios de comunicación y nuestros periodistas, con sus reportajes desde los epicentros de los acontecimientos mundiales y sus análisis basados en hechos, parecen estar animando a la gente a evaluar críticamente la realidad. [...] Aparentemente, esto va en contra de los planes que los gobernantes estadounidenses tienen con respecto a su propia población: zombificarla tanto como sea posible", criticó la vocera.

La televisión estadounidense, señaló Zajárova, presenta "una imagen unilateral, prácticamente esterilizada, filtrada y ajustada del mundo".

Cualquier emisión de puntos de vista alternativos amenaza con exponer este ecosistema como sesgado y contradictorio, porque ya ha llegado a un "callejón ideológico sin salida", concluyó la vocera.