Brittney Griner califica como un "crimen" que se prohíba a las mujeres trans en el deporte femenino

En su primera conferencia de prensa como jugadora de Phoenix Mercury, equipo de la WNBA de EE.UU., Brittney Griner habló sobre la participación de las mujeres trans en el deporte femenino y criticó que se les prohíba competir con mujeres biológicas.

"Todas merecen tener el derecho a jugar", dijo la basquetbolista, antes de agregar: "Todas merecen el derecho a venir aquí, sentarse en estos asientos, sentirse seguras y no sentir que hay una amenaza o que no pueden ser quienes son". "Creo que es un crimen, honestamente, separar a alguien por cualquier razón", sentenció.

Por otra parte, la deportista dijo a los periodistas que no volverá a jugar fuera de EE.UU. luego de pasar diez meses detenida en Rusia tras ser condenada a 9 años de cárcel por contrabando de aceite de cannabis. Su liberación se concretó en diciembre del año pasado gracias al intercambio con el empresario ruso Víktor But.

Contra las creencias transfóbicas

La defensa realizada por Griner a la participación de las mujeres trans en el deporte femenino llegó luego de que la nadadora transgénero Lia Thomas criticara a sus excompañeras de equipo y oponentes que defienden que las deportistas nacidas mujeres deben ser las únicas en competir.

"Dicen: 'Oh, respetamos a Lia como mujer, como mujer trans, o lo que sea, respetamos su identidad; simplemente no creemos que sea justo", afirmó Thomas y añadió: "Creo que realmente no puedes tener ese tipo de apoyo a medias".

En ese contexto, aseguró que "están usando el disfraz del feminismo para impulsar creencias transfóbicas" y concluyó: "No puedes dividirme como persona en pequeños pedazos y decir: 'Bueno, esto está bien, esto está bien, eso, no'. Pretende ser de apoyo en algún nivel, pero, en realidad, simplemente fracasa".