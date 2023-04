Moscú indica a la CPI que EE.UU. "vocifera sobre sus propios crímenes contra menores"

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció este viernes que mientras la Corte Penal Internacional (CPI) investiga los presuntos delitos del presidente ruso Vladímir Putin contra menores de edad ucranianos, EE.UU. no oculta sus numerosos propios delitos contra niños.

"Mientras la Corte Penal Internacional cumple la orden antirrusa sobre los pseudosecuestros de niños ucranianos, EE.UU. ya no solo habla abiertamente, sino que vocifera sobre sus propios crímenes contra menores", escribió Zajárova en su cuenta de Telegram.

La alta diplomática detalló, refiriéndose al video de la reunión de la Subcomisión de Migración de la Comisión Jurídica de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre la explotación de menores migrantes no acompañados, que "85.000 niños migrantes desaparecieron en EE.UU., 356.000 menores migrantes cruzaron la frontera sur, y muchos de ellos, incluso según las autoridades estadounidenses, se convirtieron inmediatamente en víctimas de todo tipo de violencia y delincuencia".

Por su parte, The New York Times reportó en febrero que "aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. comprueba el paradero de todos los menores llamándoles un mes después de que empiecen a vivir con sus padrinos […], en los dos últimos años la agencia no pudo contactar con más de 85.000 niños".

En este contexto, la portavoz de la Cancillería rusa citó declaraciones de varios funcionarios estadounidenses. "¿Están ustedes, estadounidenses, orgullosos de un sistema que atrae a niños extranjeros sin adultos para que crucen fácilmente nuestra frontera, para que sean explotados por los cárteles, para que se conviertan en mercancía de explotación sexual, en mercancía de la trata de esclavos, en objetos sexuales, para que mueran en los ranchos del sur de Texas y se ahoguen en el río Grande?", declaró el congresista Chip Roy.

En marzo, la CPI emitió una orden de detención contra Putin en relación a la supuesta deportación de menores de edad ucranianos a territorio ruso, que califica de crimen de guerra, y señalando que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario.

Junto con el mandatario, el tribunal también dictaminó el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La funcionaria comentó la decisión de la corte: "Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta", manifestó Lvova-Belova.