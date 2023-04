Un 'influencer' argentino lanza una colecta para pagar las millonarias deudas del club Independiente

El 'influencer' argentino Santiago Marateas lanzó este jueves una colecta para "salvar" al Club Atlético Independiente de una grave crisis económica, y abonar una deuda de más de 20 millones de dólares que tiene al 'Rojo' al borde de la quiebra.

La campaña convocó a los seis millones de hinchas a colaborar con el monto que estuviera a su disposición, aunque también se sumaron exfutbolistas de la institución e incluso simpatizantes de otros clubes que se solidarizaron con la causa.

En solo 24 horas, Maratea recaudó más de 470 millones de pesos (unos 2,1 millones de dólares), y espera alcanzar pronto la suma necesaria para abonar el compromiso más abultado de todos, la deuda con el América de México, por un total de 5,7 millones de dólares.

Cada vez más cerca de pagar la deuda con el America de Mexico 🔥💪 pic.twitter.com/qgDsNykGSG — santumaratea (@santumaratea1) April 28, 2023

Dudas sobre la transparencia

La iniciativa del 'influencer' de 30 años, que ha encabezado otras campañas similares para causas sociales o humanitarias, fue celebrada por algunos y cuestionada por otros, debido a dudas planteadas respecto a la transparencia de la colecta y la posibilidad de que algunas personas laven dinero por ese medio.

Incluso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) manifestó que pedirá informes sobre quiénes hayan aportado más de 200.000 pesos (898 dólares) en la cuenta abierta en la aplicación de pago virtual Mercado Pago, informó el diario Perfil.

Una vida de grandeza forjada en cada hazaña y todos los días.Es hoy. Es ahora.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/pkqsYzcMI9 — C. A. Independiente (@Independiente) April 27, 2023

Maratea explicó el jueves en una rueda de prensa que para lograr el objetivo se ha creado un fideicomiso que no tendrá vinculación con la dirigencia del club, ni con ningún otro particular.

"La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares", dijo el impulsor de la campaña. También aseguró que de no se llevará nada de lo conseguido y aclaró que solo un 5 % del total será destinado a pagar los gastos administrativos del fideicomiso.

"Hay un lindo mito sobre que esto es para lavar plata y yo no entiendo cómo. Es todo en blanco. A través de cuentas de banco, en Mercado Pago. ¿Que persona lavaría plata en la colecta más viral del país?", argumentó.

¿Estadio Maratea?

En las redes sociales, hubo espacio para el humor y los memes por este caso sin precedentes en el fútbol argentino. Algunos bromearon con la posibilidad de que el estadio 'Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini', ubicado en la localidad de Avellaneda y escenario de grandes hazañas para el club, pase a llamarse 'Santiago Maratea'.

🚨 ATENCIÓN 🚨El Estadio "Libertadores de América" pasaria a llamarse Estadio "Santiago Maratea" pic.twitter.com/8QSEEtIae9 — Información Real de Fútbol (@InformacinReal7) April 27, 2023

También hubo mensajes de apoyo como el del humorista Jero Freixas, quien suele bromear con temas relacionados al fútbol y es un reconocido fanático del 'Rojo'.

En un video subido a sus redes sociales, el actor discute con su pareja por el monto que ha decidido aportar para salvar a Independiente.

Todos juntos por Independiente. pic.twitter.com/S0GKW0gJBo — Jero Freixas (@jerofreixas) April 27, 2023

Debacle institucional y deportiva

El Club Atlético Independiente de Avellaneda es, junto al Boca Juniors, el equipo de fútbol más ganador de América a nivel internacional, con 18 títulos y 7 copas Libertadores en sus vitrinas, además de ostentar 16 ligas locales. Sin embargo, atraviesa una crisis institucional, económica y deportiva desde hace más de 10 años, producto de las malas gestiones de sus sucesivos dirigentes, que lo llevaron a perder la máxima categoría en 2014 por primera vez en su historia.

Tras el final del segundo mandato del expresidente Hugo Moyano, dirigente del gremio de camioneros que dejó buena parte de las deudas actuales, el periodista Fabián Doman, ganador de las últimas elecciones en el club, en octubre del año pasado, renunció a solo seis meses de haber asumido y agravó la situación.

El equipo que actualmente dirige Ricardo Zielinsky marcha anteúltimo en el torneo argentino y ha cosechado una sola victoria desde que comenzó el campeonato. Suma 10 puntos en 13 partidos jugados.