"Salió mal": El cofundador de Twitter lamenta la compra de la red social por Musk

El cofundador de Twitter Jack Dorsey, quien en su momento apoyó la compra de la red social por Elon Musk, ahora piensa que el actual director ejecutivo de la empresa debía haberse retirado del acuerdo para adquirir la plataforma. Además, considera que el magnate no demostró ser el mejor administrador, reseña Bloomberg.

En Bluesky, la red social rival de Twitter respaldada por Dorsey, el ex director ejecutivo escribió el viernes que Musk "no actuó de manera correcta" después de darse cuenta que "no era el momento oportuno" para realizar la transacción.

"Tampoco creo que la junta [directiva] debió haber forzado la venta", afirmó, señalando que era mejor si el empresario no continuaba con la adquisición y pagaba la multa de 1.000 millones de dólares por el incumplimiento de la compra. "Todo salió mal", agregó.

Paralelamente, rechazó su responsabilidad en la adquisición de la red social por parte Musk, alegando que "todas las empresas están en venta al mejor postor" y la junta no tuvo otra opción que aceptar su oferta, si bien en su momento consideró que el actual propietario de Twitter era "la única solución" en la que confiaba.

La gestión de Musk al frente del portal de microblogueo se ha caracterizado por una revisión profunda de la experiencia de usuario en la plataforma, incluido su plan de cobrar por verificación, y masivos despidos, por lo que ha sido ampliamente criticado. La plantilla de la red social se ha reducido en más de un 80 % desde el cambio de dueño.