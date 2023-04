Bild: Instructores alemanes entrenan a soldados ucranianos para una contraofensiva

Un número de cuatro cifras de militares ucranianos se están entrenando en Alemania, informa Bild, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el periódico alemán, los soldados de Kiev "se preparan para una próxima ofensiva en una docena de bases de la Bundeswehr". Se reporta que Berlín también entrena a militares del país eslavo para combatir en zonas pobladas y los instruye para atacar las trincheras y sobrevivir tras las líneas enemigas.

Mientras tanto, se informa que los militares de Kiev siguen recibiendo formación para manejar tanques alemanes.

"No habrá ningún desastre"

El viernes, el ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, señaló que el Ejército de su país ya está casi listo para una contraofensiva. "En cuanto la voluntad de Dios, el tiempo y los comandantes lo decidan, lo haremos", aseguró.

No obstante, desde Moscú afirmaron que Rusia está dispuesta a repeler cualquier contraataque. "No se puede subestimar al enemigo, pero se puede decir con absoluta certeza que estamos preparados para ello y no habrá ningún desastre", señaló el gobernador de Crimea, Serguéi Aksiónov.