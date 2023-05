Hollywood está al borde de la primera huelga masiva en 15 años: ¿a qué se debe?

Hollywood está al borde de la primera huelga masiva en 15 años. El sindicato de guionistas estadounidense (WGA, por sus siglas en inglés), una asociación profesional que agrupa a los más de 11.500 escritores que están detrás de cada película o episodio de serie de televisión, están en negociaciones para extender el contrato con los estudios de Hollywood que vence este 1 de mayo. En caso de no haber un acuerdo, una huelga podría comenzar el martes, recoge Reuters.

En ese contexto, los guionistas se quejan de que el auge de los servicios de 'streaming' afectó negativamente a su profesión y que están trabajando más horas por menos dinero. Además, con la revolución de programas de inteligencia artificial buscan salvaguardas para evitar que los estudios utilicen esa tecnología para generar nuevos guiones a partir del trabajo anterior de los escritores.

Por su parte, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, la asociación que negocia en nombre de los principales estudios, señaló que está buscando un contrato justo y equitativo, ya que cuentan con presupuestos ajustados.

¿Cómo afectaría una posible huelga en la programación?

En caso de que el sindicato decida ir a la huelga, los guionistas tienen prohibido trabajar en cualquier proyecto de televisión o cine. Se espera que programas nocturnos como 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', 'Last Week Tonight with John Oliver' y 'Saturday Night Live', que utilizan equipos de escritores para elaborar chistes de actualidad, detengan de inmediato la producción.

Por otro lado, las plataformas de 'streaming', como Netflix, pueden evitar cualquier impacto inicial porque tienen acceso a programas y producciones en idiomas extranjeros fuera de Estados Unidos. No obstante, si el paro se prolonga podría retrasar el inicio de la temporada televisiva de otoño.

La última vez que se produjo una huelga masiva de la WGA fue entre 2007 y 2008 en un periodo de 100 días. Las cadenas de televisión transmitieron repeticiones y más 'reality shows', mientras que el costo para la economía del estado de California se estimó en 2.100 millones de dólares.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!