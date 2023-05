Biden se pronuncia tras el colapso del First Republic Bank

El banco JPMorgan Chase compró este lunes todos los depósitos del First Republic Bank.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha prometido este 1 de mayo que los depositantes estadounidenses del colapsado First Republic Bank estarán protegidos. Además, el mandatario ha elogiado las medidas de los reguladores de EE.UU. para facilitar la venta del First Republic Bank, proteger a todos sus depositantes y garantizar que los contribuyentes estadounidenses no se vean afectados.

"Estas acciones garantizarán que el sistema bancario esté sano y a salvo", ha declarado Biden durante un evento en la Casa Blanca, al agregar que "críticamente" los contribuyentes no deben preocuparse de "estar en apuros". En este contexto, también ha reiterado su llamado a una mayor regulación y supervisión de los bancos grandes y regionales de EE.UU.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE.UU. (FDIC, por sus siglas en inglés) aprobó este lunes la venta de los activos de First Republic Bank después de que la semana pasada sus acciones cayeran a su mínimo histórico.

Según se desprende del comunicado de la FDIC, el banco JPMorgan Chase compró todos los depósitos de First Republic Bank por un valor de 103.900 millones de dólares y casi todos sus activos, que constituyen unos 229.100 millones de dólares.