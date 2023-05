La directora del FMI constata "un cambio gradual del dólar" en la economía mundial

Kristalina Georgieva opina que a corto plazo no aparecerá una alternativa a la moneda estadounidense por "la solidez de la economía de EE.UU." y "la capacidad de presentar esa solidez y confianza en la moneda".

En la economía mundial "ha habido un cambio gradual del dólar", declaró este lunes la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. No obstante, señaló que el FMI no está preocupado por esta tendencia por "la solidez de la economía de EE.UU." y "la capacidad de presentar esa solidez y confianza en la moneda". "No veo que llegue una alternativa pronto", subrayó. Según la funcionaria, el mayor rival de la moneda estadounidense actualmente es el euro.

Además, aseveró que la inflación en el mundo "no está desacelerando tan deprisa como se creía" pese a que los bancos centrales subieron sus tipos de interés. "Hemos sobrevivido durante los últimos años a una serie de acontecimientos impensables", dijo Georgieva. "La pandemia, la guerra en Ucrania, el salto rápido de tipos de interés después de muchos años de mantenerse abajo", detalló, y añadió que las subidas de los principales tipos de interés "revelaron vulnerabilidades en el sector financiero" y evidenciaron riesgos adicionales para los bancos.

La directora del FMI abordó también la cuestión de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés). Según Georgieva, más de 110 países del mundo se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de su propia CBDC. No obstante, destacó que no se sabe con claridad qué consecuencias pueden acarrear las monedas digitales. "Trabajamos con unos 50 países acerca de este tema, y puedo decirles que vemos una transformación considerable que proviene de las CBDC", destacó