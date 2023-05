NYT: Vice Media, a punto de declararse en bancarrota

La compañía de entretenimiento digital Vice Media Group podría declararse en bancarrota si no logra encontrar un comprador en las próximas semanas, informó este lunes The New York Times citando fuentes familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con uno de los informantes, alrededor de cinco empresas han mostrado interés en adquirir Vice Media Group. No obstante, otra persona con conocimiento de la posible bancarrota aseguró que las posibilidades de que el medio de comunicación sea vendido son cada vez más reducidas.

Una de las fuentes precisó que, en el supuesto de que Vice Media quiebre, uno de sus mayores acreedores, Fortress Investment Group, podría terminar controlando la compañía. Por otro lado, The New York Times señaló que Fortress tiene una deuda 'senior' a diferencia de otros inversionistas, como Disney y Fox, por lo que se le pagará primero si el grupo mediático es vendido.

Asimismo, indicó que se espera que Vice Media continúe operando normalmente en caso de que se declare en bancarrota, realizándose una subasta para poner en venta a la empresa durante un período de 45 días, en la que Fortress sería el posible comprador. Según Axios, Vice Media recaudó el pasado febrero aproximadamente 30 millones de dólares en financiamiento de deuda de parte de Fortress, que había participado en 2019 en la ronda de deuda de la compañía de 250 millones de dólares.

Por su parte, Vice Media Group declaró en un comunicado que "se ha involucrado en una evaluación integral de alternativas estratégicas y planificación", por lo que la compañía, al igual que "su directorio y las partes interesadas continúan enfocándose en encontrar el mejor camino para la empresa".

La semana pasada, la firma de medios digitales anunció que cancelaría su programa 'Vice News Tonight', además de eliminar alrededor de 100 puestos de trabajo, como parte de una optimización de su división de noticias.

En 2017, los inversores valoraron a Vice en aproximadamente 5.700 millones de dólares, aunque en ese año la compañía estuvo 100 millones de dólares por debajo de su objetivo de ingresos de 805 millones de dólares. Actualmente, Vice Media podría ser vendida en 1.000 millones de dólares.