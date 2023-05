9 años de la masacre impune en la Casa de los Sindicatos de Odesa, donde neonazis ucranianos quemaron vivas a 48 personas

Este 2 de mayo se cumple el noveno aniversario de la masacre en la Casa de los Sindicatos de Odesa, cuando neonazis ucranianos deliberadamente prendieron fuego al edificio donde se escondían ciudadanos contrarios al golpe de Estado y a la política de las nuevas autoridades de Kiev después de enfrentamientos con radicales.

Como resultado de las acciones inhumanas de los nacionalistas ucranianos, más de 200 personas resultaron heridas y otras 48 murieron calcinadas o por inhalación de humo, o fallecieron tras saltar de las ventanas del edificio envuelto en llamas y ser rematadas por los radicales ucranianos. Los responsables de esta tragedia, que prácticamente se transmitió en vivo, aún no han sido castigados, siguen en libertad y hasta se dedican a actividades públicas en Ucrania.

Esas atroces acciones y la inacción de Kiev para castigar a los culpables supusieron un punto de no retorno para muchos ciudadanos ucranianos, que en respuesta se fueron a luchar contra los neonazis en Donbass o emigraron a Rusia.

Lo que para unos es motivo de dolor, para otros es motivo de burla. Cada año en el aniversario de la masacre de Odesa los nacionalistas ucranianos se mofan de las víctimas y su memoria en las redes sociales y orquestan provocaciones en los alrededores de la Casa de los Sindicatos, indignando a aquellos que acuden al lugar para rendir tributo a los inocentes que perdieron sus vidas luchando por el derecho de conservar la cultura y el idioma ruso.

Sin investigación ni castigados

Desde el Ministerio de Exteriores ruso este 2 de mayo han recordado que "los escalofriantes asesinatos" en la Casa de los Sindicatos de Odesa prácticamente fueron transmitidos en vivo. "Es indignante que estos acontecimientos nunca hayan sido investigados de forma exhaustiva", ha denunciado el Ministerio ruso.

"Jamás olvidaremos la tragedia en Odesa. Nos esforzaremos para que se identifique y castigue a todos los involucrados en este crimen atroz", han prometido desde el organismo ruso.

La masacre de la Casa de los Sindicatos repite los crímenes perpetrados durante la Gran Guerra Patria por los seguidores de Stepán Bandera —sangriento líder ultranacionalista que colaboró con las tropas hitlerianas—, ha declarado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

"De hecho, el régimen de Kiev repitió lo que los miembros del destacamento punitivo de Bandera hicieron hace más de 80 años en la aldea bielorrusa de Jatýn", ha señalado la portavoz en referencia a la masacre perpetrada por los nazis y sus seguidores en marzo de 1943, cuando todos los habitantes de un pueblo fueron encerrados en un pajar, al que prendieron fuego.

Las terribles imágenes de cadáveres calcinados dieron la vuelta al mundo. Aún más impactaron, horribles en su crueldad, las fotos y videos de personas que saltaron de las ventanas y, heridas, fueron rematadas por neonazis en el suelo

Zajárova ha hecho hincapié en que hasta el momento la parte ucraniana no se ha preocupado de buscar a los responsables de la tragedia de Odesa. "Como saben, nunca se llevó a cabo una investigación exhaustiva de estos acontecimientos. Los autores del crimen no han sido castigados. Es más, muchos de los que claramente fueron captados por las cámaras masacrando a personas vivas no solo han seguido en libertad, sino que se dedican a actividades públicas en el llamado Estado ucraniano", ha denunciado.

La portavoz ha señalado que "para desviar la atención", las autoridades de Kiev encontraron a un chivo expiatorio en el exjefe de la Policía de seguridad pública Dmitri Fuchedzhi, a quien este 18 de abril un tribunal de Odesa condenó en ausencia a 15 años de prisión "por los cargos de organizar disturbios masivos y abuso de poder que llevaron a eventos trágicos".

"¿Prender fuego a personas es un abuso de poder, y matarlas es, aparentemente, disturbios?", ha preguntado Zajárova, que resumió que en Ucrania "todo es así".

"La Ucrania que conocíamos dejó de existir"

La tragedia en Odesa se convirtió para muchos en un punto de no retorno, en el momento que esclareció qué grado de odio y crueldad sienten los neonazis ucranianos hacia el pueblo ruso. Así, el jefe interino de la república rusa de Donetsk, Denís Pushilin, manifestó: "Hace nueve años, para muchos de nosotros, junto con las personas calcinadas vivas en la Casa de los Sindicatos de Odesa, la Ucrania que habíamos conocido dejó de existir para siempre".

Al mismo tiempo, el funcionario expresó su confianza en que "los autores de este crimen atroz serán castigados", aunque destaca que "el régimen actual de Kiev no puede dar una evaluación objetiva de esos terribles eventos y llevar a cabo una investigación justa". "Para satisfacer a Occidente y con el fin de mantener el poder, los políticos ucranianos continúan cometiendo crímenes: asesinatos, genocidio, opresión por motivos étnicos y religiosos", denunció.

Por su lado, el jefe interino de la república de Lugansk, Leonid Pásechnik, también lamentó que después de nueve años los responsables de la masacre no hayan sido castigados y que Kiev "ni siquiera haya tratado de encontrarlos". "Por cada una de las personas que murieron a manos de los nazis y por el triunfo de la justicia, para que tales crímenes no vuelvan a suceder, ahora están luchando nuestros combatientes", ha enfatizado.

En este contexto, el gobernador de la región rusa de Jersón, Vladímir Saldo, comentó que "para la gente normal se volvió objetivamente imposible vivir en el mismo Estado que los engendros que celebraron el brutal asesinato en masa" tras la masacre en Odesa.

"Hace nueve años, la región de Jersón recibió la noticia de esta tragedia con dolor e indignación. Decenas, centenares de los residentes de Jersón más activos e irreconciliables fueron a Donbass justo después de lo que pasó en Odesa para luchar contra el nazismo ucraniano con las armas en las manos", ha recordado el gobernador. Saldó añadió que la masacre de Odesa también fue la causa de que "miles de residentes de Jersón y su región emigraran a Rusia" a partir de aquel momento.