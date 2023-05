El ícono de la música canadiense Gordon Lightfoot muere a los 84 años

La leyenda de la música folclórica moderna canadiense Gordon Lightfoot, conocido por haber compuesto e interpretado las canciones 'If You Could Read My Mind' y 'The Wreck of the Edmund Fitzgerald', murió este lunes a los 84 años en un hospital de Toronto (Canadá), informó su publicista Victoria Lord, citada por medios locales.

Lightfoot nació el 17 de noviembre de 1938 en la ciudad de Orillia, en la provincia canadiense de Ontario. Durante su carrera musical, fue nominado en cinco ocasiones al Grammy, además de haber ganado 17 premios Juno, que son el equivalente canadiense a la distinción que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EE.UU.

En 1986, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Canadiense, mientras que en 2012 fue incorporado al Salón de la Fama de los Compositores de EE.UU. A principios de este mes, Lightfoot había cancelado fechas de su gira por Estados Unidos y Canadá por problemas de salud.